'Hatıraya hakarete' Yargıtay'dan hapis Baro'dan 868 TL ceza

Akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davada, sanık avukatlığını yapan Vahit Bıçak hakkında duruşma sırasında yaptığı tartışmalı açıklamaları nedeniyle, Ankara Barosu Disiplin Kurulu soruşturma başlattı. Kurul, dosyanın duruşmalı olarak görülmesine karar verdi. 9 Nisan tarihinde yapılan duruşmaya, şikâyet edilen avukat Vahit Bıçak ve avukatları katılmazken, şikâyetçiler Mustafa Damar, Feyzan Damar ile Levent Şenel ve avukatları hazır bulundu.

AİLE ÖRNEK CEZA İSTEDİ, BARO 868 TL CEZA VERDİ

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre duruşmada söz alan anne Feyzan Damar, “Heyetinizden bir hukukçunun bir daha hiçbir genç kadına bu şekilde saldırıda bulunmaması için örnek olacak en ağır cezayı vermesini talep ediyorum” diye konuştu. Savunmaların ardından Ankara Barosu Disiplin Kurulu Heyeti kararını açıkladı.

Kurul, Vahit Bıçak’ın Avukatlık kanunda yer alan “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak” hükmüne ve Türkiye Barolar Birliği meslek kurallarına aykırı davranarak disiplin suçu işlediği kanaatine varıldığı tespitinde bulundu. Kararda, Bıçak’ın 868 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği belirtildi.

BİR YIL VEKALET YASAĞI UYGULANACAK

Öte yandan Avukat Bıçak’a yerel mahkeme tarafından ‘kişinin hatırasına hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilirken, “Cezanın infazından sonra işlemek üzere takdiren 1 yıl süre ile bu vekâlet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına” hükmedilmişti. Kesinleşen kararının Baroya ulaşmasının ardından Bıçak’ın 1 yıl süre ile vekalet yetkisinin kullanılmasının yasaklanmasına da karar verileceği bildirildi.

YARGITAY HAPİS CEZASINI ONADI

Baro sürecinden önce, 7 Mart tarihinde ise Bıçak'ın hapis ve vekalet yasağı kararlarına ilişkin süreç Yargıtay'da tamamlandı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında, Ankara’da görülen davada Şenel’e yönelik sözleri nedeniyle “kişinin hatırasına hakaret”, Şenel’in babası Mustafa Damar’a yönelik ifadeleri nedeniyle ise “hakaret” suçlarından dava açılmıştı. İddianamede, Bıçak’ın baba Damar’a yönelik “Katil ruhlu adam... Herkes hak ettiği şekilde yaşıyor, Demet Akalın. Evet, herkes hak ettiği şekilde yaşıyor” sözlerinin hakaret içerdiği değerlendirmesine yer verilmişti.

Davayı karara bağlayan Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukat hakkında “hakaret” suçundan beraat kararı verdi. Mahkeme, “kişinin hatırasına hakaret” suçundan ise herhangi bir iyi hal indirimi uygulamadan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre kararın ardından taraflar temyiz başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin “kişinin hatırasına hakaret” suçundan verdiği mahkûmiyet kararını onadı.

"İDDİA VE SAVUNMA SINIRI AŞILDI"

Dairenin kararında, onama gerekçesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İddia ve savunma sınırını aşan sözlerin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kabul edilemeyeceği, hak kullanırken sınırın aşılmaması (ölçülülük şartı) gereklidir. Somut olayda, şekil ve yer koşulları oluşmuş ise de ölçülülük şartının aşıldığı anlaşılmakla, sanığın suça konu eylemlerinin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilemeyeceği.”