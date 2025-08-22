Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen iki ikamete baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 30 bin 400 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler İ.Ö. (22) ve M.C.G. (21) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak:AA