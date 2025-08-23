Batman’da uyuşturucu operasyonu!

Batman’da uyuşturucu operasyonu!
Yayınlanma:
Batman’da, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kent girişinde 1 araç durdurulurken aracın içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.

Evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandıEvlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aracın içinde bulunan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak:DHA

