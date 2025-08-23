Batman’da uyuşturucu operasyonu!
Batman’da, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kent girişinde 1 araç durdurulurken aracın içerisinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Aracın içinde bulunan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra mahkemeye çıkarılan şahıs, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
