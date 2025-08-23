Batman’da uyuşturucu operasyonu!

Batman’da, polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.