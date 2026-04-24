Araçlarda ses sistemi ve multimedya dönemi değişiyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı. Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu’nda düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu’na katıldı.

Resepsiyonda davetlilerle sohbet eden Çiftçi, otomobillerde yapılması planlanan teknik değişikliklere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi, düzenlemenin detaylarına dair ipuçları paylaştı.

ARAÇLARDA SES SİSTEMİ DÖNEMİ DEĞİŞİYOR

Bakan Çiftçi özellikle araçlara sonradan dahil edilen donanımlar üzerine durdu. Otomobillerde yapılan ses sistemi modifikasyonları ve multimedya güncellemeleri hakkında yeni bir yönetmelik hazırlandığını duyuran Çiftçi bu konudaki denetimlerin yasal bir çerçeveye oturacağını belirtti.

YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Mevcut düzenlemelerin güncellenmesi için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını ifade eden İçişleri Bakanı çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği takvim hakkında da bilgi veren Çiftçi araç sahiplerinin ve sektörel paydaşların beklediği tarihin netleştiğini dile getirdi.

"REVİZE ÇALIŞMASI YOK, KANUN ŞU AN YÜRÜRLÜLÜKTE"

"Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme yapılacağı" iddiası hatırlatılan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu an kanun. Biz sadece APP plakalarla ilgili yönetmeliği çıkarttık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da mayısın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz.

APP plaka krizine son nokta: Resmî Gazete'de yayımlandı

Çiftçi, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili ise "Benden önceki dönemde başlayan Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili bir çalışma var şu an hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar ancak daha son şekli verilmedi. Biraz daha zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. (AA)