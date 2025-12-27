Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi’nde Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Evin içinde yapılan aramada, 7 yaşındaki Poyraz Türker ve 1 yaşındaki Ayaz Türker’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alan anne Ayşenur Türker sinir krizi geçirdi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

ANNE EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

Yangının, annenin ekmek almak için evden çıktığı, babanın ise işte olduğu sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin soba olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.