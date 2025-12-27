7 yaşındaki Poyraz ve 1 yaşındaki Ayaz alevlerin arasında can verdi! Mersin'de facia

7 yaşındaki Poyraz ve 1 yaşındaki Ayaz alevlerin arasında can verdi! Mersin'de facia
Yayınlanma:
Son dakika... Anne ekmek almaya gitmişti, baba işteydi. Evde çıkan yangında 7 yaşındaki Poyraz ve 1 yaşındaki Ayaz kardeşler hayatını kaybetti

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Mukaddem Mahallesi’nde Türker ailesine ait iki katlı müstakil evde yangın çıktı.

aa-20251227-40089711-40089703-mersinde-mustakil-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-yasamini-yitirdi-min.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

aa-20251227-40089711-40089704-mersinde-mustakil-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-yasamini-yitirdi-min.jpg

Evin içinde yapılan aramada, 7 yaşındaki Poyraz Türker ve 1 yaşındaki Ayaz Türker’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

aa-20251227-40089711-40089705-mersinde-mustakil-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-yasamini-yitirdi-min.jpg

Acı haberi alan anne Ayşenur Türker sinir krizi geçirdi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

aa-20251227-40089711-40089706-mersinde-mustakil-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-yasamini-yitirdi-min.jpg

ANNE EKMEK ALMAYA GİTMİŞ

Yangının, annenin ekmek almak için evden çıktığı, babanın ise işte olduğu sırada çıktığı öğrenildi.

aa-20251227-40089711-40089707-mersinde-mustakil-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-yasamini-yitirdi-min.jpg

Yangının çıkış nedeninin soba olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:AA

