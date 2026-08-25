Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu
Milyonlarca emeklinin yeni hesabı belli oldu. Merkez Bankası’nın anketine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de maaş zam oranı yüzde 9.91 olacak. Bu ise en düşük emekli aylığı 25 bin 886 TL olması demek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı katılımcı anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 seviyesine yükseldi.
Anket verilerindeki bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca emeklinin önümüzdeki döneme ilişkin alacağı zam oranları da şekillenmeye başladı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,43 olarak gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zam oranının yüzde 9,91 olacağı hesaplanıyor.
Bu oranlar doğrultusunda, en düşük emekli aylığının ise 25 bin 886 liraya ulaşması bekleniyor. Öte yandan, 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak kayıtlara geçmişti.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN DURUMU
Memur ve memur emeklileri açısından da benzer bir tablo öne çıkıyor. Yüzde 2,72 oranındaki enflasyon farkı ile yüzde 5 oranındaki ilk yarı toplu sözleşme zammının birleşmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 dönemi kümülatif zam oranının yüzde 7,86 seviyesinde kalması muhtemel görülüyor.