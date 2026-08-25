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Halk TV Ekonomi Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu

Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu

Milyonlarca emeklinin yeni hesabı belli oldu. Merkez Bankası’nın anketine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de maaş zam oranı yüzde 9.91 olacak. Bu ise en düşük emekli aylığı 25 bin 886 TL olması demek.

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Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı katılımcı anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,43 seviyesine yükseldi.

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Anket verilerindeki bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda, milyonlarca emeklinin önümüzdeki döneme ilişkin alacağı zam oranları da şekillenmeye başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu - Resim : 2

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,43 olarak gerçekleşmesi halinde, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zam oranının yüzde 9,91 olacağı hesaplanıyor.

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Bu oranlar doğrultusunda, en düşük emekli aylığının ise 25 bin 886 liraya ulaşması bekleniyor. Öte yandan, 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 17,76 olarak kayıtlara geçmişti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN DURUMU

Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu - Resim : 4

Memur ve memur emeklileri açısından da benzer bir tablo öne çıkıyor. Yüzde 2,72 oranındaki enflasyon farkı ile yüzde 5 oranındaki ilk yarı toplu sözleşme zammının birleşmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027 dönemi kümülatif zam oranının yüzde 7,86 seviyesinde kalması muhtemel görülüyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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