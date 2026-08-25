Halk TV Ekonomi Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu

Yeni emekli aylığı hesabı ortaya çıktı: En düşük maaş için rakam belli oldu Milyonlarca emeklinin yeni hesabı belli oldu. Merkez Bankası’nın anketine göre enflasyon tahmini gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de maaş zam oranı yüzde 9.91 olacak. Bu ise en düşük emekli aylığı 25 bin 886 TL olması demek.