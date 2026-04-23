Savaş ABD devini vurdu: Zarar ve zam sinyali!

ABD merkezli havacılık devi American Airlines, küresel petrol piyasalarındaki yangının bilançosuna verdiği ağır hasarı resmen açıkladı. Ortadoğu'da tırmanan gerilim sonrası fırlayan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle şirket, 2026 yılına ilişkin tüm kazanç öngörülerini aşağı yönlü revize etmek zorunda kaldı.

Şirket, daha önce hisse başına 1,70 ila 2,70 dolar aralığında beklediği kâr tahminini, 40 cent zarar ile 1,10 dolar kazanç aralığına kadar çekti. Bu keskin revizyon, savaşın havacılık sektöründeki maliyetleri ne denli sürdürülemez bir noktaya taşıdığını kanıtladı.

GELİRLER ARTSA DA "NET ZARAR" 382 MİLYON DOLAR

American Airlines’ın finansal tablolarında ilk çeyrekte bazı olumlu sinyaller görülse de, genel toplamdaki zarar dikkat çekiyor:

Gelir Artışı: Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 10,8 artarak 13,91 milyar dolara yükseldi.

Hisse Başına Zarar: Hisse başına 40 cent zarar açıklayan şirket, piyasadaki 47 centlik beklentiden bir nebze daha iyi performans sergiledi.

Gelir artışına rağmen havayolu devi, ilk çeyreği 382 milyon dolar net zarar ile kapattı.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE YAKIT ÇIKMAZI

Havacılık sektöründe iş gücünden sonraki en büyük maliyet kalemi olan yakıt, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından şirketler için bir "kara deliğe" dönüştü. Petrol ve türev ürünlerindeki fiyat oynaklığı bilançoları doğrudan eritiyor. American Airlines gibi birçok havayolu şirketi, önünü göremediği için ya kâr beklentilerini düşürüyor ya da yeni bir tahmin paylaşmaktan kaçınıyor.

UÇUŞLAR AZALACAK, ZAMLAR YOLDA

Artan maliyetlere karşı şirketler savunma mekanizması olarak "kapasite kısıntısı" yoluna gidiyor. Daha az uçuş ve daha az koltuk arzı anlamına gelen bu adım, doğrudan bilet fiyatlarını yukarı çekiyor.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Robert Isom, toparlanma sürecinin tamamen arz-talep dengesine bağlı olduğunu belirterek halkı şu sözlerle uyardı:

“Maliyet baskısını yönetmek adına gerekirse uçuş planlarımızı hızlı bir şekilde yeniden revize ederiz.”

Bu açıklama, tüketiciler için önümüzdeki dönemde uçak bileti bulmanın zorlaşacağı ve seyahat maliyetlerinin katlanacağı şeklinde yorumlandı.