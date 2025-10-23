Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’ye ilişkin son değerlendirmesinde, ülkenin kredi notundaki olumlu ivmenin artık plato noktasına ulaştığını açıkladı.

POZİTİF İVME YAVAŞLADI

Moody’s Kıdemli Kredi Yetkilisi Heiko Perjessy, İstanbul’da düzenlenen İslami Bankacılık etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kredi notunda son dönemde görülen yükseliş eğiliminin sınırlı bir noktaya geldiğini belirtti.

Son dakika | Moody's ve Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

DEZENFLASYON SÜRECİ VE GÜÇLÜ İÇ TALEP

Bloomberg News’in aktardığına göre Perjessy, dezenflasyon sürecinde yavaşlama sinyalleri alındığını ifade etti. Türkiye’de iç talebin halen yüksek seyrettiğini vurgulayan yetkili, siyasi gelişmelerin yatırımcı güveni üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN BAĞIMSIZLIĞI

Perjessy, Merkez Bankası'nın "işini yapmasına izin verildiğini" ama nihayetinde bir kurum olarak daha bağımsız hale gelmediğini söyledi. Merkez Bankası yasasının değişmediğini vurguladı.

Fitch Ratings Türkiye'ye vereceği kredi notu ne anlama geliyor?

Türkiye'deki kurumlarının muadillerinden daha zayıf olduğunu söyleyen Perjessy, siyasi müdahaleye karşı savunmasız olduğunu ifade etti.