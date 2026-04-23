Gerilim tırmandı, bankacılık devi fikir değiştirdi

Küresel piyasalardaki sert satış dalgası, dev yatırım bankalarına geri adım attırdı. Morgan Stanley, 2026 yılı için "rekor" olarak görülen altın tahminini aşağı yönlü revize etti.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Morgan Stanley, ons altın fiyatlarına ilişkin 2026 yılı öngörüsünde indirime gittiğini duyurdu. Banka, yılın ikinci yarısı için daha önce 5 bin 700 dolar olarak açıkladığı hedef fiyatını, son dönemde yaşanan piyasa sarsıntıları nedeniyle 5 bin 200 dolara düşürdü. Hedefteki bu 500 dolarlık "budama", yatırımcılar arasında endişe yarattı.

6 HAFTADA YÜZDE 8 KAYIP

Morgan Stanley’nin beklentilerini aşağı çekmesindeki en büyük etken, son altı haftadır altın piyasasını esir alan sert satış dalgası oldu.

Bu süreçte altın fiyatları yaklaşık yüzde 8 oranında değer kaybederek 4 bin 800 dolar seviyelerine kadar çekildi. Banka, her ne kadar hedef düşürse de mevcut fiyatlarla kıyaslandığında hala bir yükseliş potansiyeli olduğunu da ekledi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 KRİTİK NEDEN

Analiz raporunda, altın fiyatlarını aşağı çeken üç temel gelişme şöyle sıralandı:

Merkez Bankaları Frene Bastı: Dünya genelinde merkez bankalarının altın alım hızında belirgin bir yavaşlama görüldü.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarından (ETF) güçlü sermaye çıkışları yaşandı.

Önemli destek seviyelerinin aşılmasıyla birlikte panik satışları hız kazandı.

TCMB’DEN DİKKAT ÇEKEN SATIŞ: 1 AYDA 52 TON

Piyasadaki arz-talep dengesini sarsan en çarpıcı verilerden biri de Türkiye’den geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sadece bir ay içerisinde 52 ton altın satışı gerçekleştirmesi, küresel piyasalarda dikkatle takip edilen ve düşüşü tetikleyen hamleler arasında yer aldı.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANI TERK EDİP BORSAYA KOŞTU

Altındaki zayıflığın aksine, küresel hisse senedi piyasalarında yükseliş yaşanması dikkat çekti. ABD’de S&P 500 endeksi, savaş öncesi seviyelerini dahi aşarak yeni zirveler gördü. Bu durum, milyonlarca yatırımcının "güvenli liman" yerine kısa vadeli ve riskli getiri sunan borsalara yöneldiğini kanıtladı.

GÖZLER FED VE ENFLASYON RAKAMLARINDA

Morgan Stanley analistlerine göre, altının yeniden ayağa kalkması için ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası belirleyici olacak. Banka; faiz indirimlerinin başlaması ve tahvil piyasalarının sakinleşmesi durumunda altının yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngördü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

