Dev BMW operasyonu: 11 ilde 40 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, “M3” kod adlı F.M.’nin liderliğini yaptığı suç örgütünün özellikle BMW’nin “M” serisi araçlarında “change” yöntemiyle sahtecilik yaptığı belirlendi. Örgütün bugüne kadar 50 farklı eylem gerçekleştirdiği tespit edildi.

DOLANDIRICILIĞIN ADI: PROJE ARAÇ

Zanlıların deprem veya kaza sonucu hurdaya çıkan araçların şasi ve motor numaralarını, yurt dışından getirilen lüks otomobillere aktardığı ortaya çıktı. Bu araçlara “proje araç” adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendi ve orijinal gibi gösterilerek yüksek fiyatlarla satıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 40 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul’un yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

“Change” yapılan 50 araçtan 43’ü ele geçirilirken, bilirkişi incelemeleri sahteciliği doğruladı. Şüphelilerden 4’ünün cezaevinde olduğu, 5’inin ise yurt dışında firari durumda bulunduğu öğrenildi. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.