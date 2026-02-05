Benzin ve motorin fiyatları 5 Şubat 2026 Perşembe günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sürücüler, “Benzin ve mazot ne kadar, kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle önceki gün motorin fiyatlarına yapılan 20 kuruşluk zamın ardından gözler, güncel akaryakıt fiyatları tablosuna çevrildi. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

5 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55,43 Motorin 57,71 LPG 30.09

5 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 55,27 Motorin 57,53 LPG 29.49

5 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56,35 Motorin 58.79 LPG 29.97

5 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı (TL) Benzin 56,63 Motorin 59,06 LPG 29.89

