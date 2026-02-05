Mazot ve benzine zam geliyor mu? Sürücüler gözünü fiyatlara çevirdi!

Mazot ve benzine zam geliyor mu? Sürücüler gözünü fiyatlara çevirdi!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Benzin ve motorin fiyatları 5 Şubat 2026’da zamlı mı? Sürücüler, benzin ve mazotun güncel fiyatlarını merak ediyor. Önceki gün motorine 20 kuruş zam gelmişti. Brent petrol fiyatları ve döviz kuru, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Benzin ve motorin fiyatları 5 Şubat 2026 Perşembe günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sürücüler, “Benzin ve mazot ne kadar, kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle önceki gün motorin fiyatlarına yapılan 20 kuruşluk zamın ardından gözler, güncel akaryakıt fiyatları tablosuna çevrildi. Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

5 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55,43

Motorin

57,71

LPG

30.09

5 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

55,27

Motorin

57,53

LPG

29.49

5 ŞUBAT 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56,35

Motorin

58.79

LPG

29.97

5 ŞUBAT 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü

Litre fiyatı (TL)

Benzin

56,63

Motorin

59,06

LPG

29.89

5 ŞUBAT 2026 BENZİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 55,43 TL
  • İstanbul Anadolu: 55,27 TL
  • Ankara: 56,35 TL
  • İzmir: 56,63 TL

5 ŞUBAT 2026 MOTORİN NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 57,71 TL
  • İstanbul Anadolu: 57,53 TL
  • Ankara: 58.79 TL
  • İzmir: 59,06 TL

5 ŞUBAT 2026 LPG NE KADAR?

  • İstanbul Avrupa: 30.09 TL
  • İstanbul Anadolu: 29.49 TL
  • Ankara: 29.97 TL
  • İzmir: 29.89 TL

5 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL

5 Şubat 2026 çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 11.830,00 TL
Çeyrek altın satış: 12.163,00 TL

5 Şubat 2026 yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış: 23.661,00 TL
Yarım altın satış: 24.326,00 TL

5 Şubat 2026 tam altın ne kadar?

Tam altın alış: 48.032,61 TL
Tam altın satış: 49.087,54 TL

5 Şubat 2026 cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alış: 47.176,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 48.504,00 TL

5 Şubat 2026 ons altın ne kadar?

Ons altın alış: 4.880,31 $
Ons altın satış: 4.882,40 $

5 Şubat 2026 24 ayar külçe altın ne kadar?

Külçe altın alış: 171.000,00 $
Külçe altın satış: 171.500,00 $

5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 106,47 TL

Gram gümüş satış: 106,68 TL

5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

5 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar (USD) alış: 43,5217 TL
Dolar (USD) satış: 43,5395 TL

Euro (EUR) alış: 51,3966 TL
Euro (EUR) satış: 51,4691 TL

Sterlin (GBP) alış: 59,4174 TL
Sterlin (GBP) satış: 59,4812 TL

5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi

5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

5 Şubat 2026 kripto piyasası

5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

