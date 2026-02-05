Bitcoin 70 bin doların eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Bitcoin 70 bin doların eşiğinde tutunmaya çalışıyor
Kripto para piyasasında fiyatlar 5 Şubat 2026 Perşembe günü 09:25 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.

5 Şubat 2026 Kripto kısa özet

Bitcoin (BTC): $70,364.00
Ethereum (ETH): $2,079.38
Toplam piyasa değeri: 2,41 trilyon $
24s toplam hacim: 187,62 milyar $
Saat: 09:25

5 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin (BTC)$70,364.00%-4.64$70.034,54$76.697,6879.89 milyar $
Ethereum (ETH)$2,079.38%-8.12$2.075,58$2.287,7850.31 milyar $

5 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Çakmak1.55+1.87
MemeCore1.49+0.49
Hipersıvı33.72+0.39
PayPal USD0.9996+0.01
USDC0.9997+0.00

5 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar

CoinFiyat24s %
Bitcoin70.695.76%-4.64
Ethereum2,086.81-8.12%
Bağlantı0.9979-0.99%
BNB690.21-9.10%
XRP1.42-10.22%

5 Şubat 2026 gram altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL

5 Şubat 2026 altın fiyatları

5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 108,35 TL

Gram gümüş satış: 108,48 TL

5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

5 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5179 TL
Dolar satış: 43,5475 TL

Euro alış: 51,4156 TL
Euro satış: 51,4664 TL

Sterlin alış: 59,4278 TL
Sterlin satış: 59,4902 TL

5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,38 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57,46 TL/LT
LPG (otogaz): 30,09 TL/LT

5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları

5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

