Bitcoin 70 bin doların eşiğinde tutunmaya çalışıyor
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kripto para piyasasında fiyatlar 5 Şubat 2026 Perşembe günü 09:25 itibarıyla güncel seviyelerden takip ediliyor. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve öne çıkan altcoinlerde 24 saatlik değişim oranları tabloda yer alıyor.
5 Şubat 2026 Kripto kısa özet
Bitcoin (BTC): $70,364.00
Ethereum (ETH): $2,079.38
Toplam piyasa değeri: 2,41 trilyon $
24s toplam hacim: 187,62 milyar $
Saat: 09:25
5 Şubat Bitcoin ve Ethereum fiyatları
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$70,364.00
|%-4.64
|$70.034,54
|$76.697,68
|79.89 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2,079.38
|%-8.12
|$2.075,58
|$2.287,78
|50.31 milyar $
5 Şubat 2026 En çok yükselen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Çakmak
|1.55
|+1.87
|MemeCore
|1.49
|+0.49
|Hipersıvı
|33.72
|+0.39
|PayPal USD
|0.9996
|+0.01
|USDC
|0.9997
|+0.00
5 Şubat 2026 en çok düşen kripto paralar
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Bitcoin
|70.695.76
|%-4.64
|Ethereum
|2,086.81
|-8.12%
|Bağlantı
|0.9979
|-0.99%
|BNB
|690.21
|-9.10%
|XRP
|1.42
|-10.22%
5 Şubat 2026 gram altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL
5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 108,35 TL
Gram gümüş satış: 108,48 TL
5 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5179 TL
Dolar satış: 43,5475 TL
Euro alış: 51,4156 TL
Euro satış: 51,4664 TL
Sterlin alış: 59,4278 TL
Sterlin satış: 59,4902 TL
5 Şubat 2026 akaryakıt ne kadar?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 55,38 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 57,46 TL/LT
LPG (otogaz): 30,09 TL/LT
5 Şubat 2026 Akaryakıt Fiyatları
5 Şubat 2026 BIST 100 endeksi
5 Şubat 2026 BIST 100 güncel verileri