Borsada rekor kapanış sonrası ibre tersine döndü

Borsada rekor kapanış sonrası ibre tersine döndü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,17 değer kaybederek 13.867 puanla başladı.

5 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet

BIST 100: 13.867,12

Değişim: %0,17 (−24,09 )

Açılış: 13.867,12

Gün içi aralık: 13.867,12 – 13.867,12

İşlem hacmi: 1.326.315.234 milyar TL

Saat: 10:15

5 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi

GöstergeDeğer
BIST 100 (son)13.867,12
Değişim%0,17 (−24,09 )
Önceki kapanış13.891,21
Gün içi en düşük13.867,12
Gün içi en yüksek13.867,12
İşlem hacmi1.326.315.234 milyar TL
Saat10:15

5 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
NETCD50,6010,00
EUHOL14,006,46
SEKUR4,515,87
BASCM16,305,09
GUNDG248,105,04

5 Şubat 2026 en çok düşen hisseler

HisseSon (TL)Günlük %
TDGYO25,70-9,95
AYES18,03-8,94
EUYO16,90-6,06
ADESE1,08-5,26
SARKY41,02-4,60

5 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler

HisseSon (TL)Hacim (TL)
THYAO318,50116.176.697,00
ASELS302,7562.674.094,00
UCAYM38,2252.840.181,94
YKBNK39,4651.522.448,48
CWENE33,1641.807.895,88

5 Şubat 2026 altın ne kadar?

Gram altın alış: 6.823,47 TL

Gram altın satış: 6.825,51 TL

5 Şubat 2026 Altın Fiyatları

5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?

Gram gümüş alış: 108,35 TL

Gram gümüş satış: 108,48 TL

5 Şubat 2026 Gümüş Fiyatları

5 Şubat 2026 döviz ne kadar?

Dolar alış: 43,5179 TL

Dolar satış: 43,5475 TL

Euro alış: 51,4156 TL

Euro satış: 51,4664 TL

Sterlin alış: 59,4278 TL

Sterlin satış: 59,4902 TL

5 Şubat 2026 Döviz Fiyatları

5 Şubat 2026 kripto piyasası

5 Şubat 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Ekonomi
İlk kez kadın başkan seçildi: TKYD'de koltuğa Nilgün Şimşek Ata oturdu
İlk kez kadın başkan seçildi: TKYD'de koltuğa Nilgün Şimşek Ata oturdu
Bakan duyurdu: Borçlarda yüzde 10 peşinat şartı kalktı
Bakan duyurdu: Borçlarda yüzde 10 peşinat şartı kalktı
Banka hesabını kullandıran yandı: Başsavcılıktan kritik uyarı geldi
Banka hesabını kullandıran yandı: Başsavcılıktan kritik uyarı geldi