Borsada rekor kapanış sonrası ibre tersine döndü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,17 değer kaybederek 13.867 puanla başladı.
5 Şubat 2026 Borsa İstanbul kısa özet
BIST 100: 13.867,12
Değişim: %0,17 (−24,09 )
Açılış: 13.867,12
Gün içi aralık: 13.867,12 – 13.867,12
İşlem hacmi: 1.326.315.234 milyar TL
Saat: 10:15
5 Şubat 2026 BIST 100 Endeksi
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (son)
|13.867,12
|Değişim
|%0,17 (−24,09 )
|Önceki kapanış
|13.891,21
|Gün içi en düşük
|13.867,12
|Gün içi en yüksek
|13.867,12
|İşlem hacmi
|1.326.315.234 milyar TL
|Saat
|10:15
5 Şubat 2026 en çok yükselen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|NETCD
|50,60
|10,00
|EUHOL
|14,00
|6,46
|SEKUR
|4,51
|5,87
|BASCM
|16,30
|5,09
|GUNDG
|248,10
|5,04
5 Şubat 2026 en çok düşen hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|TDGYO
|25,70
|-9,95
|AYES
|18,03
|-8,94
|EUYO
|16,90
|-6,06
|ADESE
|1,08
|-5,26
|SARKY
|41,02
|-4,60
5 Şubat 2026 en çok işlem gören hisseler
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|THYAO
|318,50
|116.176.697,00
|ASELS
|302,75
|62.674.094,00
|UCAYM
|38,22
|52.840.181,94
|YKBNK
|39,46
|51.522.448,48
|CWENE
|33,16
|41.807.895,88
5 Şubat 2026 altın ne kadar?
Gram altın alış: 6.823,47 TL
Gram altın satış: 6.825,51 TL
5 Şubat 2026 gümüş ne kadar?
Gram gümüş alış: 108,35 TL
Gram gümüş satış: 108,48 TL
5 Şubat 2026 döviz ne kadar?
Dolar alış: 43,5179 TL
Dolar satış: 43,5475 TL
Euro alış: 51,4156 TL
Euro satış: 51,4664 TL
Sterlin alış: 59,4278 TL
Sterlin satış: 59,4902 TL
5 Şubat 2026 kripto piyasası