Son dakika| Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika| Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem!
Yayınlanma:
Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 7.4 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 7.4 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya'ya bağlı Kamçatka bölgesindeki depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

Alman Jeoloji Bilimleri Araştırma Merkezi''nin açıklamalarına göre deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünya
Suriye ile İsrail müzakerelerini sürdürüyor
Suriye ile İsrail müzakerelerini sürdürüyor
Charlie Kirk'ün katil zanlısının kimliği açıklandı
Charlie Kirk'ün katil zanlısının kimliği açıklandı