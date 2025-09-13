Son dakika| Rusya'da 7.4 büyüklüğünde deprem!
Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 7.4 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 7.4 şiddetinde deprem oldu. Sarsıntı 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya'ya bağlı Kamçatka bölgesindeki depremin ardından tsunami uyarısı verdi.
Alman Jeoloji Bilimleri Araştırma Merkezi''nin açıklamalarına göre deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi.
