Silahlı grevdeki ELN'e Petro'dan tepki: Trump'ın lehine hareket ediyorsunuz

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) ülke genelinde 72 saat sürmesi planlanan “silahlı grev” kararına tepki göstererek, bu duruma izin verilmeyeceğini açıkladı.

Petro, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD’nin Kolombiya’ya yönelik tutumunu eleştirirken, silahlı grev başlatan ELN’ye yönelik sert ifadeler kullandı. ELN’nin grevden vazgeçmesi gerektiğini belirten Petro, aksi halde güvenlik güçlerinin müdahale edeceğini bildirdi.

Petro açıklamasında, “Çiftçileri öldürerek, insanların özgürlüklerini kısıtlayarak protesto yapılamaz. Silahlı grev ilan ediyorsunuz ancak bu, Trump’a karşı değil, sizi bugün kontrol eden uyuşturucu kaçakçılarının çıkarına yapılan bir eylemdir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, orduya gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınması ve halkın seyahat özgürlüğünün sağlanması yönünde talimat verdi.

Petro’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Gel gösterelim

Barış süreci çöktü. Çatışmalarda 80 kişi can verdi

Ulusal basında yer alan bilgilere göre ELN, 14-17 Aralık tarihleri arasında 72 saatlik silahlı grev ilan ettiğini duyurdu. Örgüt, grevin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kolombiya’ya yönelik açıklamalarını protesto amacı taşıdığını öne sürdü.

ELN tarafından yayımlanan bildiride, grevin sivil halkı hedef almadığı savunularak, Kolombiya vatandaşlarından bu süre boyunca kara yollarını ve nehir güzergâhlarını kullanmamaları istendi.

ABD'NİN BOGOTA BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN VATANDAŞLARINA "SEYAHAT" UYARISI

ABD'nin Bogota Büyükelçiliği, ELN'nin silahlı grev ilanının ardından yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki vatandaşlarına "acil seyahat uyarısında" bulundu.

Büyükelçilik, güvenlik riski nedeniyle ABD'li vatandaşlardan, Kolombiya'nın Arauca, Cauca ve Norte de Santander bölgeleri ile Venezuela sınır hattına yönelik seyahat planlarını yeniden gözden geçirmelerini istedi.

3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlüğü ve ev sahipliğinde, başkent Caracas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da 2 Mayıs 2023'te başlayan 3. tur barış müzakereleri, "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermiş ve anlaşma 3 Ağustos 2023'ten itibaren resmen başlamıştı.

ELN'nin sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarının ardından söz konusu ateşkes Kolombiya hükümeti tarafından 19 Eylül 2024'te askıya alınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.