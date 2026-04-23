Ormanda yangın çıkardı, sebebi sorulunca "Canım sıkıldı" dedi

Tayland'da 22 yaşındaki bir şahıs, "sıkıldım, itfaiyenin söndürmesini izlemek istedim" diyerek orman yangını çıkardığını itiraf etti. Aynı gün Nan ilinde de 22 kişi yangın çıkarmaktan gözaltına alındı.

Tayland'ın Phitsanulok iline bağlı Kaeng Hat Oi Ormanı'nda 18 Nisan Cumartesi günü orman yangını çıkaran 22 yaşındaki Matina isimli şahıs, bölgede devriye gezen emniyet güçleri tarafından yakalandı. Üzerinde çakmak bulunan şüpheli, ormanda ne yaptığını açıklayamayınca gözaltına alındı.

Sorgulama sırasında yangını bilerek çıkardığını kabul eden Matina, gerekçesi sorulduğunda şaşırtan bir yanıt verdi. "Sadece eğlenmek istedim. Yapacak bir şeyim yoktu, itfaiyenin söndürmesini izlemek için yaktım. Düşünmeden yaptım" dedi.

Matina, Chat Trakan Polis Merkezi'ne sevk edilerek doğal kaynakları tahrip etmek suçlamasıyla tutuklandı. Yetkililer henüz cezasını açıklamadı.

KUZEY TAYLAND'DA YANGIN VE KİRLİLİK KRİZİ

Olay, Tayland'ın orman yangınlarıyla boğuştuğu bir döneme denk geldi. Aynı gün Nan ilinde de açık alanlarda yangın çıkarmaktan 22 şüpheli gözaltına alındı. İlde 30 Ocak'tan bu yana 105 kişi benzer suçlamalarla yargılanıyor; her biri bin baht (bin 384 TL 39 kuruş) para cezasıyla karşı karşıya.

Kuzeydeki yangınlar hava kirliliğini de kritik seviyelere taşıdı. Thai PBS'in 20 Nisan tarihli haberine göre bölgede PM2,5 değerleri kırmızı alarm düzeyinde seyrediyor; Chiang Mai, IQAir verilerine göre dünyanın en kirli dördüncü kenti konumuna geriledi. Bangkok ve çevresindeki PM2,5 değerleri ise 15,3 ile 30,8 mikrogram arasında, görece düşük seviyelerde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

