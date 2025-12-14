İsrail askerleri ateş açtı: 1 Filistinli daha yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları bugün de sürdü.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş nedeniyle Filistinli bir genç bacağından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İtalya ayağa kalktı: İsrailliler neye uğradığını şaşırdı

44 FİLİSTİNLİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 arasında 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken binlercesi de gözaltına alındı.