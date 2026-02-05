Google Washington Post'u da vurdu! 300 gazeteci işsiz kaldı

İnternet medyasının küresel devi Google’ın haber sitelerine uyguladığı yıkıcı ambargo ve sansür sürüyor. Bu ambargo, dünyanın en tanınan gazeteleri arasında olan Washington Post’u da vurdu.

The New York Times gazetesinin aktardığına göre, Washington Post’ta ciddi bir işten çıkarma süreci yaşanıyor. Yerel haberciler ve uluslararası muhabirler de dahil olmak üzere, 800 gazeteci arasından 300’den fazlasının işten çıkarıldığı bildirildi. Washington Post’un toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 30’unun işten çıkarıldığı ifade edildi.

Washington Post’un Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray, geçtiğimiz gün haber merkezi çalışanlarıyla bir toplantı yaparak şirketin uzun süredir fazla para kaybettiğini ve okurların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Murray, söz konusu durumdan bütün bölümlerin bir şekilde etkileneceğini söyledi ve ortaya çıkacak yayının ulusal haberler ve siyaset ile iş dünyası ve sağlık alanlarına daha fazla odaklanan, diğer alanlara ise çok daha az yer veren bir yapıda olacağını açıkladı.

“ARAMA TRAFİĞİ YARI YARIYA DÜŞTÜ”

Murray, yaşanan durumu bir e-postayla detaylandırırken Washington Post’un, “yerel ve basılı yayın olarak baskın olduğu farklı bir döneme fazla kök saldığını” ifade etti.

Üretken yapay zekânın yükselişi de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle çevrimiçi arama trafiğinin son üç yılda neredeyse yarı yarıya düştüğüne dikkat çeken Murray, gazetenin günlük haber üretiminin son beş yılda kayda değer ölçüde azaldığını da kaydetti.

HABER MERKEZİ KÜÇÜLECEK!

Washington Post’un spor servisinin kapatılacağı bildirilirken bazı muhabirler görevinde kalacak ve sporun kültürel yönlerini ele almak üzere Konular bölümüne kaydırılacak. Gazetenin şehir haberleri servisi de küçültülecek, kitaplar bölümü ile günlük haber podcast’i Post Reports bölümü de kapatılacak.

Gazetenin Konular Editörü Peter Finn'in, işten çıkarmalar yaşanacağını duyduktan sonra sürece dâhil olmaktansa işten çıkarılmayı talep ettiği bildirildi.

ULUSLARARASI MUHABİRLER DE İŞTEN ÇIKARILDI!

Murray, haber merkezi çalışanlarına yaptığı konuşmada Washington Post’un uluslararası haber kapsamının da azaltılacağını fakat muhabirlerin pek çok noktada görevini sürdüreceğini ifade etti. Orta Doğu’daki muhabir ve editörlerin yanı sıra Hindistan ve Avustralya’daki ekipler de işten çıkarıldı.

Washington Post’un Ukrayna muhabiri Lizzie Johnson, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Bir savaş bölgesinin ortasındayken The Washington Post tarafından işten çıkarıldım. Söyleyecek sözüm yok. Yıkıldım” ifadelerini kullandı.

Gazetenin Ukrayna Büro Şefi Siobhán O’Grady ise, görevinin “hayatının onuru” olduğunu ifade ederek yaşadığı üzüntüyü paylaştı. İşten çıkarıldıklarını bildiren e-postalar çalışanların gelen kutularına düşmeye başlarken, Washington Post gazetecileri de pozisyonlarının kaldırıldığını meslektaşlarına haber vermeye başladı. Çalışanların birbirlerine gönderdikleri mesajlarda art arda “Kaldırıldı,” “Kaldırıldı,” “Kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.

DİJİTAL TRAFİK BÜYÜK DARBE ALDI!

Jeff Bezos, 2023 yılının sonlarında, okur sayısındaki düşüş ve azalan abonelikler nedeniyle güçlük yaşayan Washington Post’u kârlı bir yapıya kavuşturmak amacıyla Will Lewis’i yayıncı olarak işe almıştı. Lewis, gidişatı değiştirmek için çeşitli değişiklikler denedi. Bu yeniliklerin içinde yorumlar, podcast’ler ve haber derleme süreçlerinde yapay zekânın kullanılması da vardı. Bezos, 2024 yılının sonunda New York Times’ın ev sahipliğinde düzenlenen bir konferansta “The Washington Post’u bir kez kurtardık ve ikinci kez de kurtaracağız” ifadelerini kullanmıştı.

Washington Post, kâr elde etmekte zorlanan medya kuruluşlarından sadece biri. Birçok medya kuruluşunun basılı tirajları iyice düşerken üretken yapay zekânın etkisiyle dijital trafik de büyük bir darbe aldı. Okur kitlesi farklı sosyal medya platformlarına bölündü. Google'ın farklı algoritma düzenlemeleriyle bazı haber sitelerine uyguladığı ambargo da, medya kuruluşlarına zor günler yaşatıyor.