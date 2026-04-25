40 bin dolarlık safari ölüm getirdi: Milyoner iş insanı fil saldırısında can verdi

Kaliforniyalı milyoner iş insanı Ernie Dosio, Afrika’da katıldığı özel bir av turunda fil sürüsünün saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi. Olayda rehberin ağır yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve şarap üretimiyle tanınan 75 yaşındaki Ernie Dosio, Afrika ülkesi Gabon’da düzenlenen bir av organizasyonu sırasında hayatını kaybetti.

İddiaya göre Dosio, nadir bir antilop türünü avlamak amacıyla yaklaşık 40 bin dolar ödeyerek profesyonel bir rehber eşliğinde ülkenin yoğun ormanlık bölgelerine gitti. Ancak av gezisi beklenmedik bir trajediyle sonuçlandı.

YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞTI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dosio ve rehberi orman içinde ilerledikleri sırada yavrularıyla birlikte bulunan beş dişi filden oluşan bir sürüyle karşı karşıya geldi.

Yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden dişi filler kısa sürede agresifleşerek saldırıya geçti. Görüş mesafesinin yoğun bitki örtüsü nedeniyle oldukça kısıtlı olması, tehlikenin son anda fark edilmesine yol açtı.

UZUN YILLARDIR AVCILIK YAPIYORDU

Saldırı sırasında Dosio’nun kaçma şansı bulamadığı ve olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edilirken, yanında bulunan rehberin ağır yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Çevresindekiler, Dosio’nun uzun yıllardır avcılıkla ilgilendiğini ve hem Afrika’da hem de ABD’de çok sayıda ava katıldığını ifade etti. Tüm av faaliyetlerinin yasal izinler çerçevesinde gerçekleştiği öne sürüldü.

DÜNYANIN EN YOĞUN FİL POPULASYONLARINDAN BİRİ

Hayatını kaybeden Dosio’nun cenazesinin işlemlerin ardından ABD’deki Lodi kentine gönderileceği açıklandı.

Uzmanlar, Gabon’un yaklaşık 95 bin orman filine ev sahipliği yaparak dünya üzerindeki en yoğun orman fili popülasyonlarından birine sahip olduğunu ve özellikle yavrulu sürülerin son derece tehlikeli olabileceğini hatırlattı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

