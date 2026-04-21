Saçlarını düzenli olarak boyayanlar büyük oranda ürünlerin içeriği hakkında çok az şey biliyor. Beyazları kapatmak ya da saç rengini değiştirmek isteyen kadınların ve giderek artan oranda erkeklerin düzenli olarak kullandığı saç boyaları, zararsız gibi algılanıyor. Avrupa Birliği'nde ve Fransa gibi ülkelerdeyse sağlık otoriteleri, saç boyalarının tehlikelerine karşı uyarıyor.

TÜM BOYALAR ALERJİ YAPMA RİSKİ TAŞIYOR

Avrupa pazarının yüzde 70 ila 80'ini kalıcı boyalar oluşturuyor. Bu ürünler, saçın kütikülünü açarak pigmentlerin içine yerleşmesini sağlayan kimyasal bir mekanizmaya dayanıyor. Bu süreçte amonyak ve hidrojen peroksit gibi maddeler devreye giriyor. Uzun süreli ve renk kalıcılığı sağlayan bu karışım, aynı zamanda saç derisini zayıflatabilir ve çeşitli reaksiyonlara yol açabilir.

Daha hafif olarak pazarlanan amonyaksız, yarı kalıcı, cila ya da geçici boyalar da farklı bir mekanizmayla çalışsa da cilt tahrişine ya da hassasiyete neden olabilecek bileşenler içeriyor.

ALERJİYE YOL AÇABİLEN MADDELER

AB'de sağlık otoritelerinin dikkatini çeken başlıca madde, saç boyalarında yaygın biçimde kullanılan parafenil endiamin, kısaca PPD. Toluene-2,5-diamin sülfat ve saç açıcı ürünlerde bulunan persülfatlar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Journal of Asthma and Allergy dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre PPD, kontakt dermatite sebep olabilecek en güçlü alerjenler arasında yer alıyor. PPD ve türevleri yasaklı olmasa da bazı kişilerde ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

PPD'ye bağlı alerjilerde kaşıntı ve yanma hissine ek olarak yüz şişmesi, nefes alma güçlüğü, ve tahriş olan saç derisinde kimyasal yanıkların oluşması gibi daha ciddi tepkiler de görülebiliyor.

Üstelik bu reaksiyonlar yıllardır aynı ürünü kullanan kişilerde de görülebiliyor. Vücut zamanla bazı maddelere karşı hassasiyet geliştirebiliyor. Kişi beklemediği anda düzenli olarak kullandığı bir üründe karşı alerji geliştirebiliyor. Bu durumdan sonra alerji testinin yapılamaması ise sorumlu maddeyi net biçimde saptamayı güçleştiriyor.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

Sağlık otoriteleri, saç boyasını kullanmadan önce dirsek içi gibi hassas bir bölgeye küçük bir cilt testi yapılmasını tavsiye ediyor. Ürün talimatlarına uymak, alerjik geçmişi olan kişilerin ürünü tekrar kullanmaktan kaçınması ve ürün bilgilerini saklamak da temel önlemler arasında sayılıyor. Şiddetli bir reaksiyon gelişmesi durumunda ise vakit kaybetmeden tıbbi yardım almak gerekiyor.