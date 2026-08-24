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Halk TV Türkiye Köpek havlayınca kavgaya tutuştular: 3 yaralı 2 tutuklama

Köpek havlayınca kavgaya tutuştular: 3 yaralı 2 tutuklama

Pendik'te iki komşu arasında 'köpek havlaması' nedeniyle çıkıp ailelerin de dahil olduğu kavgada 3 kişi yaralandı. Suç kayıtları kabarık çıkan şüphelilerden Ferdi Ö. ve Fatih Ç., tedavilerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Köpek havlayınca kavgaya tutuştular: 3 yaralı 2 tutuklama

İstanbul Pendik'e bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir site önünde 22 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında Fatih Ç. (37) ile Ferdi Ö. (47) arasında bir köpeğin havlaması sebebiyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

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AİLELER DE BİRBİRİNE GİRDİ: 3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte tarafların ailelerinin de olaya dahil olması, sokak ortasındaki kavgayı daha da büyüttü. Çıkan arbedede Fatih Ç., Ferdi Ö. ve Nejla Ö. (54) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Fatih Ç. ve Nejla Ö. Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne, Ferdi Ö. ise Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

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SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI: 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kavgaya karışanlardan Fatih Ç.'nin 3, Ferdi Ö.'nün 19 ve Nejla Ö.'nün tam 13 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Hastanedeki tedavileri tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Fatih Ç. ve Ferdi Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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