Kadına şiddet cinayetle bitti: Kocasının boğduğu Hacer hastanede yaşamını yitirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi Sait Saydan'ın elleriyle boğmaya çalıştığı belirtilen Hacer Saydan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Sait Saydan tutuklandı.

Olay, geçen cuma günü saat 09.00 sıralarında Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Sait Saydan ile eşi Hacer Saydan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında Sait Saydan, eşinin boğazını elleriyle sıkarak boğmaya çalıştı. Hacer Saydan'ın baygınlık geçirmesi üzerine Sait Saydan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde bulunan Hacer Saydan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan koca Sait Saydan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren Hacer Saydan'dan ise olaydan bir gün sonra acı haber geldi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Salihli'nin Sart Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

30 YILDIR EVLİLERMİŞ

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kocası Sait Saydan’ın elleriyle boğmaya çalıştığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hacer Saydan’ın, eşiyle 30 yıldır evli olduğu ve çiftin 3 çocukları bulunduğu öğrenildi. (DHA)