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Halk TV Türkiye İnşaatta vinç bir anda alev aldı! 1 işçi metrelerce yüksekten atladı diğeri düştü

İnşaatta vinç bir anda alev aldı! 1 işçi metrelerce yüksekten atladı diğeri düştü

Edirne Otogarı'ndaki lokanta inşaatında sepetli vincin elektrik aksamında yangın çıktı. Üzerindeki elbiseleri alev alan işçi 11 metre yükseklikten atladı, diğer işçi ise tutunduğu demirlerden düştü. İki işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İnşaatta vinç bir anda alev aldı! 1 işçi metrelerce yüksekten atladı diğeri düştü

Edirne Otogarı'nda lokanta inşaatı sırasında sepetli vincin alev alması sonucu iki işçi yaralandı. Üzerindeki kıyafetler tutuşan işçilerden biri yaklaşık 11 metre yükseklikten atlarken, diğer işçi tavandaki demirlere tutunmaya çalıştı ancak bir süre sonra düşerek yaralandı.

İnşaatta vinç bir anda alev aldı! 1 işçi metrelerce yüksekten atladı diğeri düştü - Resim : 1

VİNÇ BİR ANDA ALEV ALDI

Olay, Edirne Otogarı'ndaki lokanta inşaatında meydana geldi. İki işçi, tavandaki çelik konstrüksiyon bölümünde çalıştıkları sırada üzerlerinde bulundukları sepetli vincin elektrik aksamında yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle birlikte işçilerden birinin elbiseleri alev aldı. Alevlerden kurtulmak isteyen işçi, yaklaşık 11 metre yükseklikteki sepetli vinçten aşağı atladı.

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DİĞER İŞÇİ DE DEMİRLERDEN DÜŞTÜ

Vincin üzerinde bulunan diğer işçi ise yangın sırasında tavandaki çelik demirlere tutundu. Ancak bir süre sonra tutunacak gücü kalmayan işçi, bulunduğu yerden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle vinçte çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle sepetli vinçte hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Edirne İşçi Yangın
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