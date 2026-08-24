Karşıya geçmek isterken motosiklet çarptı hayatını kaybetti: Kaza kamerada
Kağıthane’de yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Cafer Aydoğan’a motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Aydoğan, hastanede bir gün sonra hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Cafer Aydoğan’a motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Aydoğan, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı ancak bir gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KARŞIYA GEÇMEK İSTERKEN MOTOSİKLET ÇARPTI
Kaza, 21 Ağustos Cuma günü saat 13.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Cafer Aydoğan’a, Y.Y. yönetimindeki motosiklet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Aydoğan, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü Y.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Cafer Aydoğan, kazadan bir gün sonra hayatını kaybetti. Aydoğan’ın ölümünün ardından motosiklet sürücüsü Y.Y. yeniden gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Y., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CENAZESİ TOKAT’A GÖNDERİLDİ
Aydoğan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yağsıyan köyüne gönderildi.
KAZA ANI KAMERADA
Çevrede bulunan güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Cafer Aydoğan’a motosikletin çarptığı ve yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)