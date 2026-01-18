Ümraniyespor Serikspor'a gol yağdırdı

Ümraniyespor Serikspor'a gol yağdırdı
Yayınlanma:
Ümraniyespor, 1. Lig'de sahasında ağırladığı Serikspor'a gol yağdırdı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

1. Lig'in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.

Selçuk İnan: Çok fazla üzgünümSelçuk İnan: Çok fazla üzgünüm

DETAYLAR

  • Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
  • Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz
  • Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Ali Turap Bülbül), Burak Öksüz, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Djokanovic (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 82 Yusuf Deniz Şaş), Hoti, Benny, Barış Ekincier (Dk. 50 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 46 Kosoko)
  • Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan, Martynov, Okoro, Emrecan Terzi (Dk. 46 Adeola), Skvortsov (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Sertan Taşqın, Emre Nefiz (Dk. 75 Ekrem Terzi), Gökhan Altıparmak, Guibero (Dk. 75 Spasov), Sadygov
  • Goller: Dk. 3, 21 (Penaltıdan) ve 31 Barış Ekincier, Dk. 68 Hoti, Dk. 89 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
  • Sarı kartlar: Dk. 10 Guibero, Dk. 45+3 Emrecan Terzi, Dk. 68 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 88 Kubilay Aktaş (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak:AA

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Spor
Tedesco çıldırdı ceketini yere fırlattı: Mehmet Türkmen'e tepki
Tedesco çıldırdı ceketini yere fırlattı: Mehmet Türkmen'e tepki
Trabzonspor'u Muçi kurtardı: Hasrete son verdi
Trabzonspor'u Muçi kurtardı: Hasrete son verdi
Olcay Şahan Bursaspor'u liderlikten etti
Olcay Şahan Bursaspor'u liderlikten etti