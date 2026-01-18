Ümraniyespor Serikspor'a gol yağdırdı
Ümraniyespor, 1. Lig'de sahasında ağırladığı Serikspor'a gol yağdırdı ve sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
1. Lig'in 21. haftasında Eminevim Ümraniyespor, konuk ettiği Serikspor'u 5-0 yendi.
Selçuk İnan: Çok fazla üzgünüm
DETAYLAR
- Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
- Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ömer Lütfü Aydın, Emrah Türkyılmaz
- Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 82 Ali Turap Bülbül), Burak Öksüz, Yusuf Kocatürk, Emre Kaplan, Djokanovic (Dk. 71 Kubilay Aktaş), Atalay Babacan (Dk. 82 Yusuf Deniz Şaş), Hoti, Benny, Barış Ekincier (Dk. 50 Soukou), Batuhan Çelik (Dk. 46 Kosoko)
- Serikspor: Ender Güneş, Bilal Ceylan, Martynov, Okoro, Emrecan Terzi (Dk. 46 Adeola), Skvortsov (Dk. 58 Mücahit İbrahimoğlu), Sertan Taşqın, Emre Nefiz (Dk. 75 Ekrem Terzi), Gökhan Altıparmak, Guibero (Dk. 75 Spasov), Sadygov
- Goller: Dk. 3, 21 (Penaltıdan) ve 31 Barış Ekincier, Dk. 68 Hoti, Dk. 89 Soukou (Eminevim Ümraniyespor)
- Sarı kartlar: Dk. 10 Guibero, Dk. 45+3 Emrecan Terzi, Dk. 68 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 88 Kubilay Aktaş (Eminevim Ümraniyespor)
Kaynak:AA