Selçuk İnan: Çok fazla üzgünüm

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İnan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçında kazanmayı hak ettiklerini ancak sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda 2-1 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, ikinci yarının ilk karşılaşmasını taraftarları önünde kazanmak istediklerini, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Karşılaşmada iyi mücadele ortaya koyduklarını aktaran İnan, futbolun hata oyunu olduğunu, iyi mücadeleye, girdikleri pozisyonlara rağmen kazanamadıklarını ifade etti.

''ÇOK FAZLA ÜZGÜNÜM''

Maçın ilk bölümüne iyi başladıklarını anlatan İnan, şöyle devam etti:
"Önde bastık, önde oynamaya çalıştık. Pozisyonlar bulduk, golü de bulduk. Ama karşımızdaki takım da en nihayetinde çok önemli oyuncuları olan büyük bir takım. Zaman zaman bizi kendi birinci bölgemize itmelerini bekliyorduk, bu da yaşandı ama ilk yarının sonuna kadar bu şekilde oynamak ve skoru korumaya çalışmak çok istediğimiz bir şey değildi.
Zaten golü de buldular. İkinci yarı maça başladığımız gibi başladık ve 45 dakika devam ettirdik. Bunu bu şekilde devam ettirmek, bu şekilde oynamak çok da kolay değil. O yüzden çok fazla üzgünüm. Talihsiz bir gol diyeyim bizim adımıza, maçı kaybettik. 1-1'e üzülecekken bugün maçı kaybettik."
Yedikleri ikinci gol öncesindeki pozisyona değinen Selçuk İnan, hakemin oyunu durdurması gerektiğini savundu.

