TRT'den müjde: 2 derbiyi de naklen yayınlayacak

Yayınlanma:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak ve 2 derbiye sahne olacak. 2 derbi de TRT'den canlı olarak ekrana gelecek.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.
17. hafta 2 derbiye sahne olacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe Medicana, yarın karşı karşıya gelecek. Saat 19.00 başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Perşembe günü ise Galatasaray Daikin-VakıfBank mücadelesi oynanacak. TRT Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek maçın başlama saati 17.00.

SULTANLAR LİGİ 17. HAFTA PROGRAMI

Sultanlar Ligi'nde 17. haftanın programı şöyle:
20 Ocak 2026
13.00 Zeren Spor-Nilüfer Bld. Eker (TVF Voleybol TV)
14.00 Türk Hava Yolları-Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)
18.00 Aydın BBSK-İlbank (TVF Voleybol TV)
18.00 Göztepe-Kuzeyboru (TVF Voleybol TV)
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana (TRT Spor Yıldız)
21 Ocak 2026
17.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (TRT Spor)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Bld. (TVF Voleybol TV)

