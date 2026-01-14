Sultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyor

Vodafone Sultanlar Ligi yeni bir yıldıza daha hazırlanıyor.

Gelecek sezon için hazırlıklarını şimdiden sürdüren takımlar transferlere devam ediyor.

Son transfer haberi VakıfBank'tan geldi. Voleybolun Sesi'ndeki habere göre VakıfBank, Sırp voleybolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yıldızlardan olarak gösterilen Vanja Ivanovic'le anlaştı.

Haberde Ivanovic'le 2 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

VANJA IVANOVIC KİMDİR?

21 yaşındaki Vanja Ivanovic, ülkesinde Leskovac ve Zeleznicar takımlarında oynadıktan sonra Rusya Kadınlar Ligi takımlarından Korabelka'ya transfer oldu.

Geçen yıl Sırbistan'da en iyi smaçör ve en değerli oyuncu seçildi.

Sırbistan Milli Takımı'nda da oynuyor.

1.85 boyunda ve smaçör olarak görev yapıyor.

Bu transferin Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan, bu sezon da liderliğini sürdüren VakıfBank'ın gücüne güç katacağı belirtiliyor.