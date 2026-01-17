Trabzonspor Büyükçekmece'de galip geldi

Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Büyükçekmece Basketbol'u 88-78 yendi ve ligdeki 11. galibiyetini aldı.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 88-78 mağlup etti.

Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'daAcun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak

Bordo-mavili ekip, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 14. yenilgisini yaşadı.

  • Salon: Gazanfer Bilge
  • Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
  • Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 19, Pipes 17, Muhaymin Mustafa 8, Myers 9, Bruinsma 13, Pusica 2, Bandaogo 10, Metin Türen, Can Kaan Turgut
  • Trabzonspor: Reed 28, Berk Demir, Yeboah 11, Taylor 10, Delgado 6, Grant 5, Tinkle 8, Cem Ulusoy 7, Hamm 13, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz
  • 1. Periyot: 26-27
  • Devre: 47-47
  • 3. Periyot: 58-70
  • 5 faulle oyundan çıkan: Dk. 39.48 Yeboah (Trabzonspor)

Kaynak:AA

