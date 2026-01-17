Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'da

Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş, sol kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ACUN ILICALI'NIN PRENSİ İÇİN DEVREDE

Beşiktaş'ın, Hull City sahibi Acun Ilıcalı'nın ''Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur'' diyerek transferini duyurduğu Jaden Philogene için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

23 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kararının beklendiği belirtildi.

PHILOGENE'NİN KARİYERİ

Aston Villa altyapısından yetişen Jaden Philogene, Stoke City ve Cardiff City’de kiralık olarak forma giydikten sonra 2023’te 5,8 milyon avro karşılığında Hull City’nin yolunu tuttu.



Bir sezon sonra 16 milyon euro bedelle yeniden Aston Villa’ya dönen genç oyuncu, Ocak 2025’te ise 23,7 milyon avro bonservisle Ipswich Town’a transfer edildi.