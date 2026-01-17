Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'da

Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'da
Yayınlanma:
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın ''Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur'' sözleriyle transferini açıkladığı Jaden Philogene Beşiktaş'a önerildi. Sergen Yalçın'ın transfer için kararı bekleniyor.

Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş, sol kanat bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.

ACUN ILICALI'NIN PRENSİ İÇİN DEVREDE

Beşiktaş'ın, Hull City sahibi Acun Ilıcalı'nın ''Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur'' diyerek transferini duyurduğu Jaden Philogene için harekete geçti.

Amedspor -6 dereceye yola çıktıAmedspor -6 dereceye yola çıktı

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

23 yaşındaki futbolcu, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kararının beklendiği belirtildi.

philo.jpg
Philogene için Beşiktaş iddiası

PHILOGENE'NİN KARİYERİ

Aston Villa altyapısından yetişen Jaden Philogene, Stoke City ve Cardiff City’de kiralık olarak forma giydikten sonra 2023’te 5,8 milyon avro karşılığında Hull City’nin yolunu tuttu.

2024/11/08/hbbjk.jpg
Bir sezon sonra 16 milyon euro bedelle yeniden Aston Villa’ya dönen genç oyuncu, Ocak 2025’te ise 23,7 milyon avro bonservisle Ipswich Town’a transfer edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha: Resmen açıklandı
Fenerbahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha: Resmen açıklandı
Amedspor -6 dereceye yola çıktı
Amedspor -6 dereceye yola çıktı