Amedspor -6 dereceye yola çıktı
1. Lig'de Erzurumspor FK'ya konuk olacak Amedspor, maçın oynanacağı Erzurum Kazım Karabekir Stadı için yola çıktı. Erzurum'da maçın oynanacağı gün havanın -6 derece olması bekleniyor.

1. Lig'in 21. haftasında Amedspor, Erzurumspor FK deplasmanına çıkacak.
18 Ocak Pazar günü (yarın) Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak.

KARAYOLUYLA ERZURUM'A GİDİYOR

Amedspor, zirveyi ilgilendiren kritik mücadele için yola çıktı ve karayoluyla Erzurum'a gidecek.
Diyarbakır'dan yola çıkacak olan Amedspor, Bingöl ve Karlıova güzergahından geçecek.

ERZURUM'DA HAVA SICAKLIĞI -6 DERECE

Yarın oynanacak mücadelede havanın -6 derece olması bekleniyor.

AMEDSPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Amedspor'da gol krallığı yarışında zirvede bulunan Mbaye Diagne, kart cezalısı olduğu için Erzurumspor FK maçında forma giyemeyecek.
Diagne yerine hücum hattında Hasani'nin oynaması bekleniyor.
Amedspor, 1. Lig'de topladığı 42 puanla zirvede yer alıyor.
Erzurumspor FK ise 36 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

