Fenerbahçe'nin efsaneleri Kante transferi için devreye girdi
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncuları Moussa Sow ve Anelka, N'Golo Kante'ye sarı-lacivertli takım hakkında son derece olumlu referans verdi.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, N'Golo Kante transferinde sona geldi ve geri sayıma geçti.

FENERBAHÇE EFSANELERİ DE DEVREDE

Bu transferde sadece Fenerbahçe yöneticileri değil, takımın efsaneleri de büyük uğraş veriyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe efsanesi Nicolas Anelka'nın Kante ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve kulüple ilgili olumlu sözler kullandığı belirtildi.

Anelka ve Sow'dan Kante'ye olumlu referans

Kante'nin yakın arkadaşı olan Anelka'nın söylediği sözlerden dolayı çok etkilendiği yazıldı.
Anelka'nın yapılan görüşmede, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada çok iyi zamanlarım geçti. Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. Hiç düşünmeden git" dediği ifade edildi.

MOUSSA SOW: HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİTMELİSİN

N'Golo Kante'nin Moussa Sow'dan da Fenerbahçe hakkında bilgiler aldığı, takımın efsane oyuncularından Sow'un da "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var" dediği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

