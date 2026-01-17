Hollanda'dan büyük umutlarla geldi: Şimdi 2. Lig'den çıkamıyor

2. Lig ekibi Muğlaspor, Beykoz Anadolu'dan savunma oyuncusu Turan Tuzlacık'ı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcu, Hollanda ekibi Go Ahead'dan büyük umutlarla Keçiörengücü'ne transfer olmuştu. Daha sonra ise 2. Lig'den çıkamadı ve İskenderunspor ile Beykoz Anadolu takımlarında oynadı.

2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, devre arası transfer çalışmaları kapsamında son olarak Beykoz Anadolu forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Turan Tuzlacık ile anlaşmaya vardı.

HOLLANDA'DAN BÜYÜK UMUTLARLA TÜRKİYE'YE GELDİ

Futbola doğduğu ülke Hollanda’da Sparta kulübünde başlayan Turan, Go Ahead takımında profesyonelliğe adım attı.
Türkiye kariyerinde 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü forması giyen Turan, ardından sırasıyla İskenderunspor ve Beykoz Anadolu takımlarında görev yaptı.

Turan Tuzlacık, bu sezonun ilk yarısında Beykoz Anadolu formasıyla 17 karşılaşmada görev aldı.

2. LİG'DEN ÇIKAMIYOR

Go Ahead'dan büyük umutlarla 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer olan Turan Tuzlacık, daha sonra 2. Lig ekibi İskenderunspor'a oynadı ve ardından Beykoz Anadolu'ya transfer oldu.
2. Lig'de çıkamayan genç futbolcunun şimdiki durağı ise Muğlaspor oldu.

