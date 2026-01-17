Burhan Eşer'in aklı fikri 3 puanda

Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, Sivasspor maçına odaklandıklarını ve tek hedeflerinin galibiyet ve yeni seri yakalamak olduğunu belirtti.

1. Lig'de pazartesi günü evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer değerlendirmelerde bulundu.

''TEK HEDEFİMİZ GALİBİYET''

Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacaklarını belirten Eşer, "Konyaspor'la oynadığımız kupa maçında iyi oynadık ve beraberliği sağladık. Galibiyeti kaçırdığımız pozisyonlarımız vardı. Bodrum FK formasıyla çıktığımız her maçta kazanmak istiyoruz. Kupaya daha çok rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz. Kupada çok iddiamız kalmadı ancak hangi maç olursa olsun sahaya çıktığımızda elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz. Artık Sivasspor maçına odaklandık. Tek hedefimiz galibiyet ve yeni seri yakalamak" dedi.

İtalyan futbolu yasa boğuldu: Fiorentina Başkanı hayatını kaybettiFiorentina başkanı hayatını kaybetti

''YENİ BİR SERİNİN BAŞLANGICINI HEDEFLİYORUZ''

Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Burhan Eşer, "Önemli olan sezonun başında ya da ortasında lider olmak değil, sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olmaktır. Sezon başında ve ortasında oynadığımız kadroya göre şu anda ofansif anlamda bazı eksiklerimiz var. Celal'in ve Gökdeniz'in sakatlıkları, Fredy'nin Afrika Kupası'na gitmesi hücum hattında elimizi zayıflattı. Bu hafta evimizde Sivasspor'u konuk edeceğiz. Sivasspor bu ligin iyi takımlarından biri. İç sahada taraftarımızın desteğiyle, son haftalarda alamadığımız galibiyeti Sivasspor maçıyla almak istiyoruz. Üç puanla yeni bir serinin başlangıcını hedefliyoruz" dedi.

