Takımı 4-1 yenildi "Olabilir" dedi

TFF 1. Lig'de Pendikspor, Bandırmaspor'a 4-1 yenildi. Teknik direktör Uğur Uçar, "Böyle mağlubiyetler olabilir" dedi.

TFF 1. Lig'de zirve yarışı yapan Pendikspor, deplasmanda Bandırmaspor'a 4-1 gibi farklı bir skorla yenildi.
Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar, maçtan sonra "Böyle mağlubiyetler olabilir" dedi.
Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Çalıştığımız şeyleri bugün sahada uygulayamadık. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bu maçtan dersler çıkarıp önümüze bakacağız. Böyle mağlubiyetler olabilir ama bu oyuncu grubu, bu takımı buraya getirdi. Bu oyuncu grubuyla bu hedefi sonuna kadar kovalayacağız."

MUSTAFA GÜRSEL: İHTİYACIMIZ VARDI

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise şunları söyledi:
"Bu maçtaki galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Pendikspor, ligin en iyi takımlarından biri. Şu an ikinci sıradalar. Baktığımızda iyi oynadığımız ve kazanamadığımız maçlar vardı. Bugün bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Buldukları pozisyonları da iyi değerlendirdik. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Buna bizim, taraftarımızın, camiamızın ihtiyacı vardı. İnşallah bu bir başlangıç olur."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

