Bandırmaspor Pendikspor'u darmadağın etti

Yayınlanma:
1. Lig'de Bandırmaspor, zirve yarışı veren Pendikspor'u 4-1 yendi ve Pendik ekibi ağır yara aldı.

1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Atko Grup Pendikspor'u 4-1 yendi.

Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!

DETAYLAR

  • Stat: Bandırma 17 Eylül
  • Hakemler: Burak Pakkan, Güner Mumcu Taştan, Oğuzhan Kocaçoban
  • Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Enes Aydın, Kerem Alıcı, Mulumba (Dk. 84 Enes Çinemre), Muhammed Gümüşkaya, Kehinde, Ndongala (Dk. 70 Oğuz Ceylan), Amaral (Dk. 79 Yusuf Can Esendemir), Tanque (Dk. 85 Abdulkadir Parmak)
  • Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan (Dk. 46 Thuram), Hüseyin Maldar, Denic (Dk. 75 Adnan Uğur), Hakan Yeşil (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Mesut Özdemir, Furkan Doğan (Dk. 36 Sequeira), Clarke-Harris (Dk. 66 Görkem Bitkin), Wilks
  • Goller: Dk. 40 Kehinde, Dk. 53 ve Dk. 68 Tanque, Dk. 57 Amaral, Dk. 65 Atınç Nukan (kendi kalesine) (Bandırmaspor)
  • Kırmızı kart: Dk. 76 Kehinde (Bandırmaspor)
  • Sarı kartlar: Dk. 29 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 74 Hüseyin Maldar, Dk. 88 Soldo (Atko Grup Pendikspor)

Kaynak:AA

