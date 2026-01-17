Beşiktaş'tan giden gidene: Bir Orkun Kökçü eksikti!

Yayınlanma:
Devre arası transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Rus ekibi Zenit, Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Rus ekibinin 30 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme!
Devre arası transfer döneminde Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok, David Jurasek, Elan Ricardo (kiralık) ve Yakup Arda Kılıç (kiralık) ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz da Braga'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak: Karar Sergen Yalçın'daAcun Ilıcalı'nın prensini Beşiktaş alacak

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PEŞİNE DÜŞTÜLER

Fanatik'te yer alan habere göre; Zenit, Orkun Kökçü'ye talip oldu.
Rus ekibinin, Gerson'u göndermesinin ardından Orkun Kökçü için harekete geçtiği ve Beşiktaş'ın Benfica'ya 30 milyon euronun üzerine çıkmaya hazır olduğu ifade edildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

ORKUN'UN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Orkun Kökçü, sezon başında transfer olduğu Beşiktaş'ta 21 maçta forma giydi.
25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda gol sevinci yaşayamazken, 2 asist yaptı.
Orkun'un Beşiktaş ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

