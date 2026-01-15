Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu: Sürpriz atama
Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı. Sürpriz atamalar dikkat çekti.
TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in ikinci yarısının başlayacağı 18. haftada görev alacak hakemleri duyurdu.
Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına sürpriz atamalar dikkat çekti.
Süper Lig’in ikinci yarısı 17 Ocak Cumartesi günü start alacak.
2 SÜRPRİZ ATAMA
Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre:
- Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.
- Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde ise düdük Mehmet Türkmen’de olacak.
18. Hafta programı ve hakemler
17 Ocak Cumartesi:
- 17.00 RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük: Yasin Kol
- 20.00 Galatasaray – Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
18 Ocak Pazar:
- 14.30 Kasımpaşa – Antalyaspor: Halil Umut Meler
- 17.00 Gençlerbirliği – Samsunspor: Kadir Sağlam
- 17.00 Kocaelispor – Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
- 20.00 Alanyaspor – Fenerbahçe: Mehmet Türkmen
19 Ocak Pazartesi:
- 17.00 Konyaspor – Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
- 20.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ozan Ergün
- 20.00 Göztepe – Çaykur Rizespor: Ali Şansalan
Süper Lig’de ikinci yarının heyecanı başlarken, özellikle Galatasaray-Gaziantep FK ve Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelelerinin atamaları dikkat çekti.