Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu: Sürpriz atama

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu: Sürpriz atama
Yayınlanma:
Süper Lig'de ikinci yarı başlıyor. Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı. Sürpriz atamalar dikkat çekti.

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in ikinci yarısının başlayacağı 18. haftada görev alacak hakemleri duyurdu.
Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına sürpriz atamalar dikkat çekti.
Süper Lig’in ikinci yarısı 17 Ocak Cumartesi günü start alacak.

2 SÜRPRİZ ATAMA

Merkez Hakem Kurulu’nun açıklamasına göre:

  • Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını Oğuzhan Çakır yönetecek.
  • Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde ise düdük Mehmet Türkmen’de olacak.

18. Hafta programı ve hakemler

17 Ocak Cumartesi:

  • 17.00 RAMS Başakşehir – Fatih Karagümrük: Yasin Kol
  • 20.00 Galatasaray – Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar:

  • 14.30 Kasımpaşa – Antalyaspor: Halil Umut Meler
  • 17.00 Gençlerbirliği – Samsunspor: Kadir Sağlam
  • 17.00 Kocaelispor – Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe
  • 20.00 Alanyaspor – Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi:

  • 17.00 Konyaspor – Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
  • 20.00 Beşiktaş – Kayserispor: Ozan Ergün
  • 20.00 Göztepe – Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok: TFF'nin kural değişikliği devreye girdiBurak Yılmaz Galatasaray maçında yok

Süper Lig’de ikinci yarının heyecanı başlarken, özellikle Galatasaray-Gaziantep FK ve Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelelerinin atamaları dikkat çekti.

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Spor
Erzurum FK Amedspor maçının hakemi belli oldu: TFF 1. Lig'de kritik atamalar
Erzurum FK Amedspor maçının hakemi belli oldu: TFF 1. Lig'de kritik atamalar
"Annem hasta" deyince Beşiktaş izin vermişti: Yeni takımına gidince ağız değiştirdi
"Annem hasta" deyince Beşiktaş izin vermişti: Yeni takımına gidince ağız değiştirdi
Zehra Güneş aylar sonra itiraf etti: Benim hiç böyle bir evim olmadı
Zehra Güneş aylar sonra itiraf etti: Benim hiç böyle bir evim olmadı