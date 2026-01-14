Burak Yılmaz Galatasaray maçında yok: TFF'nin kural değişikliği devreye girdi

Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Kocaelispor’u konuk eden Gaziantep FK, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maça damga vuran olay ise 14. dakikada yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sanuç, rakibine sert bir müdahalede bulundu. Sanuç, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

BURAK YILMAZ YAN HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Oyunsuna kırmızı kart gösterilmesine sinirlenen Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, yan hakemin üzerine yürüdü. Yılmaz bu hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

TFF KURAL DEĞİŞTİRDİ

TFF’nin yeni düzenlemesiyle artık direkt kırmızı kart gören futbolcu ve teknik direktörler, müsabakanın kategorisine bakılmadan cezasını bir sonraki resmi maçta çekecek.

GALATASARAY MAÇINDA OLMAYACAK

Bu kural nedeniyle Burak Yılmaz, hafta sonu ligde Galatasaray’a karşı oynanacak olan Süper Lig maçında olmayacak.