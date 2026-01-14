Galatasaray 3 futbolcuya aynı anda teklif yaptı

Süper Kupa’da Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Gardi ve menajer George Gardi, transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İtalya’ya gitti.

Süper Kupa'ya gelmeyen Hacıosmanoğlu'nun nereye gittiğini açıkladı

“3 OYUNCUYA RESMİ TEKLİF YAPTI”

Sarı-kırmızılılardaki transfer çalışmalarına dair Now Spor Youtube kanalında konuşan Yağız Sabuncuoğlu "Galatasaray eş zamanlı olarak 3 oyuncuya resmi teklif yaptı. 3 oyuncu da Serie A'da forma giyiyor. Bunlar 10 numara, 6-8 numara, bir tane de hem kanatta hem 10 numarada oynayabilen bir oyuncu” dedi.

“LOOKMAN TEKRARDAN GALATASARAY’IN GÜNDEMİNDE”

Ademola Lookman için de konuşan Yağız Sabuncuoğlu, "Lookman, Galatasaray'ın her zaman geniş listesindeydi. Benim aldığım bilgiye göre, Lookman tekrardan Galatasaray'ın gündeminde. Kavga ettiklerine bakmayın, Osimhen'le çok yakın arkadaşlar. Atalanta, Lookman için kapıyı 45+5 milyon Euro'dan açıyor” ifadelerini kullandı.