Süper Kupa'ya gelmeyen Hacıosmanoğlu'nun nereye gittiğini açıkladı

Yayınlanma:
İbrahim Seten, Süper Kupa finalinde yer almayan TFF Başkanı İbrahim Hacısoamnoğlu'nun düğüne gittiğini açıkladı. Bu iddia taraftarların tepkisini çekti.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından düzenlenen seremonide kupayı TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş’tan aldı.

2. Lig ekibi küme düşmeden protesto kararı geldi2. Lig ekibi küme düşmeden protesto kararı geldi

“HACIOSMANOĞLU DÜĞÜNE GİTMİŞ”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kupa töreninde yer almaması dikkat çekerken ilginç bir iddia geldi. TV100 yayınında konuşan İbrahim Seten, Hacıosmanoğlu’nun bir düğünde olduğunu dile getirdi.

İbrahim Seten’in açıklaması şu şekilde:

Süper Kupa'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanı yok. Nerede biliyor musun? Bir düğüne katılmış. Başka bir şey söylüyorum. Bir düğüne katılmış. Şimdi eğer hayatındaki ajandada futboldaki en önemli organizasyondan daha önemli bir düğün varsa abi o zaman futbol federasyonunun başkanlığını yapmayın ya.

TEPKİ ÇEKTİ

Onbinlerce taraftar fırtına altında mücadeleyi izlerken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun düğün nedeniyle gelmemesi tepki çekti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

