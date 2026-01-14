2. Lig ekibi küme düşmeden protesto kararı geldi

2. Lig ekibi küme düşmeden protesto kararı geldi
Yayınlanma:
Mali durum nedeniyle küme düşme tehlikesi bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu'nda taraftarlar protesto gösterisi düzenleyecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup’un 18. Haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya gelecekti.

SAHAYA ÇIKAMADILAR

Ancak mali sıkıntılar yaşayan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasmana gidemediği için sahaya çıkamadı.

BİR DAHA YAŞANIRSA KÜME DÜŞECEKLER

TFF kuralları gereği Menemen FK hükmen galip ilan edilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu ise aynı hareketi tekrarlaması halinde küme düşecek.

2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda

TARAFTARLAR PROTESTO EDECEK

Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Mersin İdmanyurdu taraftar grubu Kırmızı Şeytanlar durumu protesto etmek için meydanda toplanmaya karar verdi.

Yapılacak eylemde şehrin önde gelen firmalarından destek talep edilecek.

FIFA'DAKİ 300 MİLYONLUK BORÇ 110 MİLYONA İNDİ

Uzun zamandır mali krizle boğuşan Yeni Mersin İdmanyurdu için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer girişimlerde bulunmuş ve FIFA CAS’taki 300 milyon liralık borcun 110 milyon liraya düşürüldüğü ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Vahap Seçer, belediye olarak yasaların izin verdiği ölçüde gereken desteğin yapıldığını iş adamları ve taraftarların da destek vermesi gerektiğini söylemişti..

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Kar yağışı devam edecek mi soğuk ne zaman bitecek: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
Emekli promosyon tutarı 31 bin TL’ye yükseldi: Bankalar kesenin ağzını açtı!
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
Spor
TFF bahisten ceza alan 57 futbolcuya daha kötü haberi verdi
TFF bahisten ceza alan 57 futbolcuya daha kötü haberi verdi
Galatasaray galibiyeti ikinci yarı aldı: Gelen sakatlık can sıktı
Galatasaray galibiyeti ikinci yarı aldı: Gelen sakatlık can sıktı