2. Lig ekibi küme düşmeden protesto kararı geldi

2'nci Lig Kırmızı Grup’un 18. Haftasında Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya gelecekti.

SAHAYA ÇIKAMADILAR

Ancak mali sıkıntılar yaşayan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasmana gidemediği için sahaya çıkamadı.

BİR DAHA YAŞANIRSA KÜME DÜŞECEKLER

TFF kuralları gereği Menemen FK hükmen galip ilan edilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu ise aynı hareketi tekrarlaması halinde küme düşecek.

2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda

TARAFTARLAR PROTESTO EDECEK

Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Mersin İdmanyurdu taraftar grubu Kırmızı Şeytanlar durumu protesto etmek için meydanda toplanmaya karar verdi.

Yapılacak eylemde şehrin önde gelen firmalarından destek talep edilecek.

FIFA'DAKİ 300 MİLYONLUK BORÇ 110 MİLYONA İNDİ

Uzun zamandır mali krizle boğuşan Yeni Mersin İdmanyurdu için Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer girişimlerde bulunmuş ve FIFA CAS’taki 300 milyon liralık borcun 110 milyon liraya düşürüldüğü ifade edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Vahap Seçer, belediye olarak yasaların izin verdiği ölçüde gereken desteğin yapıldığını iş adamları ve taraftarların da destek vermesi gerektiğini söylemişti..