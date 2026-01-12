2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda

Menemen FK'ya konuk olması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu mali kriz nedeniyle maça gidemedi. Menemen FK hükmen galip ilan edilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu, bir daha maça çıkmazsa küme düşecek.