2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda
Yayınlanma:
Menemen FK'ya konuk olması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu mali kriz nedeniyle maça gidemedi. Menemen FK hükmen galip ilan edilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu, bir daha maça çıkmazsa küme düşecek.
2'nci Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Menemen FK’ya konuk olması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu, sahaya çıkmadı.
Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı
MAÇA GİTMEDİLER
Mali krizin içinde bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasman masraflarını karşılayamayacağı gerekçesiyle mücadeleye gitmedi.
MENEMEN FK HÜKMEN GALİP İLAN EDİLECEK
Karşılaşma öncesi statta hazır bulunan Menemen FK, Türkiye Futbol Federsayonu’nun (TFF) hükmen galip ilan edilecek.
BİR DAHA ÇIKMAZSA KÜME DÜŞECEK
Yeni Mersin İdmanyurdu, bir maça daha çıkmaması halinde TFF kuralları gereği küme düşürülecek.
FUTBOLCULAR GİTTİ
Maaşları ödeyemediği gerekçesiyle futbolcularını bir bir kaybeden Yeni Mersin İdmanyurdu, antrenman da yapamıyor.
LİGDE 15. SIRADALAR
Bu sezon 17 maçta 15 puan toplamayı başaran Yeni Mersin İdmanyurdu, 15. sırada yer alıyor.