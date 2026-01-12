2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda

2. Lig ekibi parasızlıktan maça çıkamadı: Küme düşme kapıda
Yayınlanma:
Menemen FK'ya konuk olması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu mali kriz nedeniyle maça gidemedi. Menemen FK hükmen galip ilan edilecek. Yeni Mersin İdmanyurdu, bir daha maça çıkmazsa küme düşecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup’un 18. haftasında Menemen FK’ya konuk olması gereken Yeni Mersin İdmanyurdu, sahaya çıkmadı.

Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktıGalatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı

MAÇA GİTMEDİLER

Mali krizin içinde bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu, deplasman masraflarını karşılayamayacağı gerekçesiyle mücadeleye gitmedi.

MENEMEN FK HÜKMEN GALİP İLAN EDİLECEK

Karşılaşma öncesi statta hazır bulunan Menemen FK, Türkiye Futbol Federsayonu’nun (TFF) hükmen galip ilan edilecek.

80a5931c-48d0-44c1-b365-a210a96ff06c.jpg

BİR DAHA ÇIKMAZSA KÜME DÜŞECEK

Yeni Mersin İdmanyurdu, bir maça daha çıkmaması halinde TFF kuralları gereği küme düşürülecek.

FUTBOLCULAR GİTTİ

Maaşları ödeyemediği gerekçesiyle futbolcularını bir bir kaybeden Yeni Mersin İdmanyurdu, antrenman da yapamıyor.

LİGDE 15. SIRADALAR

Bu sezon 17 maçta 15 puan toplamayı başaran Yeni Mersin İdmanyurdu, 15. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Spor
Bahis depremiyle sarsılan Sivasspor'da Otyakmaz hüsranı
Bahis depremiyle sarsılan Sivasspor'da Otyakmaz hüsranı
Amedspor'da yeni dönem: Resmen açıklandı
Amedspor'da yeni dönem: Resmen açıklandı
Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon kararı
Galatasaray'da Okan Buruk'tan rotasyon kararı