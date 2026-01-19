İtalya'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, bir kripto para platformuna yönelik 2022 yılında açtığı dava sonuçlandı.

Çalhanoğlu'nun mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, ilgili firmanın kendisine ait fotoğraflar üzerinde oynama yaparak ve sihirbaz teması kullanarak sosyal medya üzerinden reklam yaptığı belirtildi.

Milli futbolcu, bu görsellerin rızası dışında kullanıldığını ve imaj haklarının ihlal edildiğini savunarak 2 buçuk milyon TL tazminat talep etti.

DİLEKÇEDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, dava dilekçesinde, kripto alım-satım platformunun futbolcunun İtalya ligindeki popülaritesinden yararlanarak ticari çıkar sağlamayı amaçladığı, söz konusu paylaşımların milli takımla herhangi bir bağı bulunmadığı, futbolcunun imaj hakkının taciz edildiği ifade edildi.

MAHKEMENİN KARARI

Dosyayı karara bağlayan İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, tarafların savunmalarını dinledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, Hakan Çalhanoğlu'nun kripto para platformundan istediği tazminat talebinin reddine karar verdi.