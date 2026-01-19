İlk yenilgide biletini kestiler: Rüzgar gibi geçti gitti

Yayınlanma:
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini Eczacıbaşı Dynavit'ten aldı. Maçtan bir gün sonra da 5 ay önce alınan oyuncunun ayrılığı açıklandı.

Vodafone Sultanlar Ligi lideri VakıfBank, bu sezon ilk yenilgisini 15 galibiyetlik seriden sonra Eczacıbaşı Dynavit karşısında aldı. Sarı siyahlılar maçı 3-1 kaybetti.
Karşılaşmadan bir gün sonra da ayrılık açıklaması geldi.

Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in hayallerini yerle bir ettiEbrar Karakurt Zehra Güneş'in hayallerini yerle bir etti

VakıfBank, Brezilyalı voleybolcu Lorenne Teixeira ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklama şöyle:
"VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

5 AY ÖNCE TÖRENLE İMZA ATMIŞTI

VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı 5 ay önce kadrosuna katmıştı. Brezilyalı oyuncu törenle imza atarken, şu açıklama yapılmıştı:

VakıfBank, Lorenne Teixeira'yı kadrosuna kattı
"Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, kadrosunu Lorenne Teixeira ile güçlendirdi. Olimpiyat oyunları ve diğer büyük turnuvalarda ülkesi Brezilya’nın formasını giyen 29 yaşındaki pasör çaprazı önümüzdeki sezon sarı-siyah formayla mücadele verecek.
8 Ocak 1996’da dünyaya gelen 187 cm boyundaki Lorenne Teixeira, kariyerinde sırasıyla Brezilya ekipleri; EC Pinheiros, Rexona/Ades, Sesi-SP, Sao Paulo FC/Barueri, Sesc-RJ Flamengo’da oynadı. Ardından Japonya’da Saitama Ageo Medics, Rusya’da Lokomotiv Kaliningrad formaları giyen tecrübeli oyuncu, ardından ülkesine dönerek Osasco / Sao Cristovao Saude ve son olarak Sesi Volei Bauru’da görev aldı.
VakıfBank’ın yeni oyuncusu, ülkesinin mücadele ettiği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli takım kariyerinde 1 Dünya Şampiyonası gümüş madalyası bulunan Teixeira, 3 Milletler Ligi gümüş madalyası ve 2 Güney Amerika şampiyonluğu elde etti.
Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde ise 1 Brezilya Süper Ligi, 1 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu kazanırken, Brezilya Kupası’nda da 3 altın madalya aldı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

