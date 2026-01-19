Ebrar Karakurt Zehra Güneş'in hayallerini yerle bir etti

VakıfBank'ın yenilgisizliğine Eczacıbaşı Dynavit son verdi. VakıfBank kaptanı Zehra Güneş'in hayallerini yıkan isim Ebrar Karakurt oldu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Zehra Güneş'in kaptanlığında tarihi başarılara imza atarken, büyük bir rekora koşuyordu.
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit maçına kadar hem Avrupa'da, hem de ligde yoluna yenilgisiz devam ediyordu.
Sarı siyahlılar 6 kez şampiyon olduğu Zeren Group CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda son maçında VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaştığı Rumen ekibi CSM Volei Alba BLAJ’ı 3-0 mağlup etmiş ve 4'te 4 yapmıştı.

Sultanlar Ligi'nde de 16. hafta namağlup gelmişti VakıfBank. Bu sezon oynadığı 15 maçın 15'ini de kazanmış, Sultanlar Ligi'ndeki yenilgisizlik serisini 26 maça çıkarmıştı.

EBRAR COŞTU, ZEHRA DURDU

Zehra Güneş'in kaptan olarak hayallerini süsleyen hem Avrupa'da hem de ligde yenilgisiz şampiyon olma hayallerini Ebrar Karakurt yerle bir etti.

VakıfBank kendi evinde dün Eczacıbaşı Dynavit'le karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 25-18 mağlup kapatan VakıfBank, ikinci seti 26-24 aldı ama sonraki setleri 25-20 ve 25-18 yenik kapatınca Eczacıbaşı Dynavit 3-1 kazandı. Bu VakıfBank'ın bu sezon ilk yenilgisi oldu.
Eczacıbaşı Dynavit'in galibiyetinde en büyük rolü Ebrar Karakurt oynadı. Ebrar, 21 sayı ile takımını taşırken Marina Markova'nın 23 sayısı VakıfBank'a yetmedi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan
VAKIFBANK: Katarina Dangubic, Deniz Uyanık 5, Cansu Özbay 1, Marina Markova 23, Zehra Güneş 4, Tijana Boskovic 19, Aylin Sarıoğlu Acar (L), Ayça Aykaç Altıntaş (L), Berka Buse Özden 1, Helena Cazaute 5, Chiaka Ogbogu 2, Sıla Çalışkan 1, Derya Cebecioğlu 6
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ebrar Karakurt 21, Dana Rettke 8, Magdalena Stysiak 11, Yaprak Erkek 12, Sinead Jack-Kısal 11, Elif Şahin, Simge Aköz (L), Kathryn Boden 3, Dilay Özdemir 6, Emily Maglio 1
SETLER: 18-25, 26-24, 20-25, 18-25
SET SÜRELERİ: 24’, 32’, 28’, 30’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

