İki takımdan biri Süper Lig'den düşürülecek mi? Eyüpspor ve Kasımpaşa'ya kayyum atanmıştı gözler TFF'de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı soruşturmalar kapsamında, Süper Lig’in iki İstanbul temsilcisi Eyüpspor ve Kasımpaşa’nın yönetimleri, farklı tarihlerde mahkeme kararlarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Böylece Türk futbol tarihinde ilk kez, aynı ligde mücadele eden iki kulübün yönetimi fiilen aynı kamu kurumu tarafından yürütülür hâle geldi.

İKİ KULÜBÜN PATRONU AYNI OLAMAZ KURALI VAR

Bu durumun Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kurallarına aykırı olup olmadığı tartışma yarattı. İki kulübün yönetiminin fiilen TMSF’de toplanması, TFF talimatlarını ve 7405 sayılı Spor Yasası’nı yeniden gündeme getirdi.

Mevcut futbol mevzuatı, aynı ligde mücadele eden kulüplerin yönetimsel bağımsızlığına önem veriyor. TFF Statüsü ve Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı’na göre; bir gerçek ya da tüzel kişinin, aynı ligde yer alan birden fazla kulübün yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak söz sahibi olması yasak. Bu kural, müsabakaların dürüstlüğünü korumak ve olası çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla uygulanıyor.

İktidarın çıkardığı 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu da “haksız rekabet” oluşmaması için, bir kişinin ya da kurumun aynı ligdeki birden fazla kulüp üzerinde idari ya da mali kontrol kurmasını engellemeyi amaçlıyor.

KAYYUM SAHİPLİK SAYILIR MI?

Ancak mevcut durumda tartışmanın odak noktası şu: TMSF kulüplerin sahibi değil; mahkeme kararıyla atanmış kayyum ve geçici yönetici sıfatıyla görev yapıyor.

Bu nedenle, kayyum yoluyla oluşan bu fiilî durumun, talimatlarda yasaklanan “çoklu sahiplik” ya da “çoklu kontrol” kapsamına girip girmediği açık biçimde düzenlenmiş değil.

TFF NE KARAR VERECEK? İKİ KULÜPTE LİGDE KALACAK MI YOKSA BİRİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Bu yüzden, iki kulübün aynı ligde kalamayacağı yönünde şimdiden kesin bir hüküm kurmak mümkün değil. Bunun TFF tarafından nasıl yorumlanacağı ve federasyonun hangi adımı atacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.

Talimatlar, aynı kişi ya da kurumun kontrolündeki takımların birbirleriyle rakip olamamasını öngörüyor. Buna göre, alt ligdeki bir takım, sahibi ya da bağlı olduğu kurumun üst ligde başka bir takımı varken o lige yükselmeye hak kazanırsa, bu terfiye izin verilmiyor.

Mevcut durumda Süper Lig’de mücadele eden Eyüpspor ve Kasımpaşa’nın yönetim yetkilerinin TMSF bünyesinde birleşmesi, talimatlardaki “bağımsızlık” ilkesi açısından hukukî bir incelemeyi zorunlu kılıyor. TFF’nin kayyum süreciyle oluşan bu tablo karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

KULÜPLERE SUÇLAMALAR NELER?

Eyüpspor Kulübü’ne, yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla kayyum atanmasına hükmedildi.

Kasımpaşa Spor Kulübü’nün yönetimi de daha önce, farklı bir dosyada yürütülen mali soruşturma çerçevesinde TMSF yetkililerine devredildi. Böylece iki kulüp, aynı dosyanın değil, iki ayrı yargı sürecinin sonucu olarak TMSF yönetimine girmiş oldu.

Eyüpspor dosyasında, İstanbul 12. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla kulüp başkanı Murat Özkaya ve kulüp yöneticisi Fatih Kulaksız’ın tutuklanmasının ardından süreç hız kazandı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer aldı. Mahkeme, soruşturmanın selameti ve şirketlerin denetimi amacıyla Murat Özkaya’ya ait 9 şirketle birlikte Eyüpspor Kulübü’ne kayyum atanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında bazı maçlara ilişkin bahis hareketleri ve para transferlerinin de incelemeye alındığı bildirildi. Bu çerçevede, 26 Ekim 2024 tarihinde oynanan Kasımpaşa–Samsunspor maçına ilişkin bazı bahis işlemlerinin savcılıkça değerlendirmeye alındığı, “şike ve yasa dışı bahis şüphesi” başlığı altında incelendiği aktarıldı.