Son Dakika | Eyüpspor'a kayyum atandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar ile Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Özkaya'nın başkanlığını yaptığı Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar ile yönetimi TMSF'ye geçen 9 şirket şu şekilde:

  • Eyüpspor
  • Metal Filo Hizmetleri Otomotiv AŞ
  • Metal Auto Motorlu Araçlar AŞ
  • Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD
  • BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat
  • Easy Drive Filo AŞ
  • Metal Oto Ticaret AŞ
  • Metal Mimarlık AŞ
  • Metal Havacılık AŞ

Kayyum atanan şirketler arasında bulunan Özkaya'ya ait Metal Oto Ticaret AŞ Ziraat Bankası’ndan aldığı milyarlarca liralık batık kredi ile gündeme gelmişti.

690d9706e26df636fe3deaf9.webp
Murat Özkaya

MURAT ÖZKAYA BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TUTUKLU

Şirketlerine kayyum atanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'bahis soruşturması' kapsamında geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alınmıştı.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı’nın da aralarında bulunduğu 8 kişi 10 Kasım 2025'te tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASAK raporları sonucu Erkan Arslan’ın hesap hareketlerinde 2021 ila 2025 yılları arasında toplam 35.179.061,77 TL’lik finansal işlem hacmi; Misli.com, Nesine, Oley, Tuttur, Milli Piyango ve Bilyoner isimli firmalar ile 2021-2025 yılları arasında toplam 6380 işlem yapıldığı, 10.548.837,48 TL’lik finansal işlem hacmi bulunduğu, ilgili firmalara da 6.544.087,53 TL’lik para çıkışı olduğu tespit edildi.

11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

