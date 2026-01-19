FIFA'da 'utanç verici' Trump krizi

Yayınlanma:
FIFA bünyesindeki yetkililer arasında, Donald Trump'a verilen barış ödülü nedeniyle giderek büyüyen bir utanç ve rahatsızlığın hakim olduğu ortaya çıktı.

İngiliz The Guardian’ın haberine göre FIFA'nın orta ve üst düzey yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a barış ödülü takdim edilmesinden ötürü giderek daha fazla rahatsızlık duyuyor.

NOBEL’İ KAZANAMAYAN TRUMP İÇİN ÖDÜL YARATILDI

Ödül, geçen aralık ayında Washington DC'deki Dünya Kupası kura çekimi sırasında verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, törende Trump'a hitaben, "Umut görmek istiyoruz, birlik görmek istiyoruz, gelecek görmek istiyoruz. Bir liderden görmek istediğimiz budur ve siz kesinlikle ilk FIFA Barış Ödülü'nü hak ediyorsunuz" dedi.

trump-fifa-infantino-baris-odului.jpg

FIFA BARIŞ ÖDÜLÜ VERDİ TRUMP DAHA ÇOK KRİZ ÇIKARDI

Ancak ödülün verilmesinin hemen ardından ABD, Venezuela'ya hava saldırıları düzenledi. Ülkenin Devlet Başkanı Nicolás Maduro ile eşi Cilia Flores kaçırılarak ABD'ye götürüldü. Maduro, 5 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu, silah ve "narko-terörizm" suçlamalarını reddetti. Ayrıca Trump, Grönland'ı işgal etmekle tehdit ederek bölgenin ABD için "çok gerekli" olduğunu savundu.

'TEDİRGİNLİK, DERİN BİR UTANCA DÖNÜŞTÜ'

FIFA içindeki üst düzey bir kaynağa göre, ödül töreni sırasındaki tedirginlik, bu gelişmelerle birlikte "derin bir utanç" halini aldı. Birçok yetkili, konunun ele alınış şeklinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. İsmi açıklanmayan bir yetkili, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesi ve sırasındaki sürecin "çok hassas" ve "zor" olacağını ifade etti.

FIFA'dan Donald Trump'a görülmemiş ayrıcalık: Kupayı geri vermeyeceğizFIFA'dan Donald Trump'a görülmemiş ayrıcalık: Kupayı geri vermeyeceğiz

INFANTINO, SİYASET VE FUTBOL ARASINDA SIKIŞTI

Gianni Infantino'nun, turnuvayla ilgili "siyasi meselelerle" ilgilenmek zorunda kaldığı ve bunun diğer yetkililerde itibar endişesi yarattığı belirtiliyor. Bir FIFA kaynağı, "Bu Dünya Kupası'nı çevreleyen siyasete bulaşmak, benim uzak durduğum bir şey. Benim işim sahadaki futbolla ilgilenmektir" diye konuştu.

Doğumla vatandaşlık, aşılar, FIFA...Doğumla vatandaşlık, aşılar, FIFA...

FIFA KARARINDAN GERİ ADIM ATMADI

FIFA ise Trump'a ödül verilmesi kararını savunmayı sürdürdü. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "söylentiler" hakkında yorum yapılmadığı belirtilirken, barış ödülünün amacının olağanüstü eylemleri takdir etmek olduğu vurgulandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

