FIFA şampiyon takımı kınadı: Infantino göreve çağırdı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonu Senegal'i kupasını verdikten sonra yazılı bir açıklama yaparak kınadı.

Infantino, "Maalesef sahada ve tribünlerde kabul edilemez sahneler de gördük. Bazı 'taraftarların' yanı sıra bazı Senegalli oyuncuların ve teknik ekibin davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Sahayı bu şekilde terk etmek kabul edilemez ve aynı şekilde şiddet sporumuzda hoş görülemez, kesinlikle doğru değil" dedi.

"Sahada ve saha dışında maç hakemlerinin aldığı kararlara her zaman saygı duymalıyız. Takımlar sahada ve oyun kuralları çerçevesinde mücadele etmelidir. Çünkü bundan daha azı futbolun özünü tehlikeye atar" diyen FIFA Başkanı şöyle devam etti:

"Takımlar ve oyuncular, stadyumlardaki taraftarlar ve dünyanın dört bir yanından izleyen milyonlarca insan için doğru örneği gösterme sorumluluğundadır. Bugün tanık olunan çirkin sahneler kınanmalı ve asla tekrarlanmamalıdır. Bunların futbolda yeri olmadığını yineliyorum ve CAF'taki ilgili disiplin organlarının uygun önlemleri almasını bekliyorum."

SONRA DA TEBRİK ETTİ

Infantino, daha sonra da şampiyon Senegal ve ev sahibi Fas'ı tebrik etti ve şunları söyledi:

Sahadan çekilen Senegal şampiyon oldu: Böyle final görülmedi

"Afrika şampiyonu olan Senegal'i Rabat'ta Fas'a karşı oynanan CAF Afrika Uluslar Kupası finalini kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Abdoulaye Fall'a ve bu başarıda emeği geçen herkese en iyi dileklerimi iletiyorum. Ayrıca, hem ikincilik hem de olağanüstü ev sahipliğiyle harika bir turnuva geçiren Fas'ı da tebrik ediyorum."

MAÇTA NE OLMUŞTU?

35. Afrika Uluslar Kupası'nı (AFCON 2025) uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazandı. Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazandı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durdu. Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.